Fransa'da AB dışından gelenlere negatif test şartı

Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tedbirler almaya başlayan ülkelerden Fransa, AB dışından ülkeye seyahat edecek herkese, aşı durumlarına bakılmaksızın, negatif test sonucu şartı getiriyor. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AB içindeki seyahatin nasıl olacağına dair şartları da diğer üye ülke liderleriyle görüşeceklerini aktardı.
Omicron varyantı nedeniyle bazı uçuşları askıya alan Fransa, AB dışından ülkeye giriş yapmak isteyenler için yeni bir kural getirdi.
Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tedbirler almaya başlayan ülkelerden Fransa, AB dışından ülkeye seyahat edecek herkese, aşı durumlarına bakılmaksızın, negatif test sonucu şartı getiriyor.
Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AB içindeki seyahatin nasıl olacağına dair şartları da diğer üye ülke liderleriyle görüşeceklerini aktardı.