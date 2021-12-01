https://tr.sputniknews.com/20211201/fransada-ab-disindan-gelenlere-negatif-test-sarti-1051334985.html

Fransa'da AB dışından gelenlere negatif test şartı

Fransa'da AB dışından gelenlere negatif test şartı

Omicron varyantı nedeniyle bazı uçuşları askıya alan Fransa, AB dışından ülkeye giriş yapmak isteyenler için yeni bir kural getirdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:55+0300

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koronavirüs

fransa

ab

test

aşı

koronavirüs

omicron

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Koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılması üzerine tedbirler almaya başlayan ülkelerden Fransa, AB dışından ülkeye seyahat edecek herkese, aşı durumlarına bakılmaksızın, negatif test sonucu şartı getiriyor. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AB içindeki seyahatin nasıl olacağına dair şartları da diğer üye ülke liderleriyle görüşeceklerini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/fransa-yedi-ulkeye-sinirlarini-kapatti-1051188868.html

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fransa, ab, test, aşı, koronavirüs, omicron