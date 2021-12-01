https://tr.sputniknews.com/20211201/fransada-kovid-19-vaka-sayisi-nisandan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1051315149.html

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla 'nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T05:37+0300

2021-12-01T05:37+0300

2021-12-01T05:37+0300

koronavirüs

fransa

salgın

vaka

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatının kötüleştiğini söyledi.Son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edildiğini dile getiren Veran, günlük vaka ortalamasının 30 bini geçtiğini açıkladı.Veran, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısının arttığını ve 1700'e ulaştığını aktardı.Sağlık Bakanı Veran, ülkenin Reunion Adası'nda ilk Omicron varyantı vakası saptandığı bilgisini paylaştı.Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.Ülkede 28 Kasım'da 37 bin 218, 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464, 24 Kasım'da 32 bin 591, 23 Kasım'da 30 bin 454 yeni vaka kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-fransiz-topraklarinda-tespit-edildi-1051277546.html

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