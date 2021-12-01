https://tr.sputniknews.com/20211201/fransada-kovid-19-vaka-sayisi-nisandan-bu-yana-en-yuksek-seviyede-1051315149.html
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede
Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla 'nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T05:37+0300
2021-12-01T05:37+0300
2021-12-01T05:37+0300
koronavirüs
fransa
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatının kötüleştiğini söyledi.Son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edildiğini dile getiren Veran, günlük vaka ortalamasının 30 bini geçtiğini açıkladı.Veran, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısının arttığını ve 1700'e ulaştığını aktardı.Sağlık Bakanı Veran, ülkenin Reunion Adası'nda ilk Omicron varyantı vakası saptandığı bilgisini paylaştı.Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.Ülkede 28 Kasım'da 37 bin 218, 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464, 24 Kasım'da 32 bin 591, 23 Kasım'da 30 bin 454 yeni vaka kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-fransiz-topraklarinda-tespit-edildi-1051277546.html
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fransa, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19, omicron
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyede
Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla 'nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına' ulaşıldı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatının kötüleştiğini söyledi.
Son 24 saatte 47 bin yeni vaka tespit edildiğini dile getiren Veran, günlük vaka ortalamasının 30 bini geçtiğini açıkladı.
Veran, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısının arttığını ve 1700'e ulaştığını aktardı.
Sağlık Bakanı Veran, ülkenin Reunion Adası'nda ilk Omicron varyantı vakası saptandığı bilgisini paylaştı.
Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 47 bin yeni vakayla nisandan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Ülkede 28 Kasım'da 37 bin 218, 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464, 24 Kasım'da 32 bin 591, 23 Kasım'da 30 bin 454 yeni vaka kaydedilmişti.