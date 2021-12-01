https://tr.sputniknews.com/20211201/futbolda-devrim-fifadan-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-1051326577.html
Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
FIFA'nın çok uzun bir süredir geliştirip testlerini yaptığı yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez resmi bir turnuvada kullanılmaya başlandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:21+0300
2021-12-01T13:21+0300
2021-12-01T13:22+0300
fifa
spor
arap
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Dünya futbolunu yöneten FIFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı. NTV’nin aktardığına göre, bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.FIFA Arap Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 10. düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211014/fifa-yeni-ofsayt-sistemini-2022-dunya-kupasinda-uygulamaya-hazirlaniyor-1049805338.html
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Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
13:21 01.12.2021 (güncellendi: 13:22 01.12.2021)
FIFA'nın çok uzun bir süredir geliştirip testlerini yaptığı yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez resmi bir turnuvada kullanılmaya başlandı.
Dünya futbolunu yöneten FIFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı.
NTV’nin aktardığına göre, bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.
FIFA Arap Kupası
Katar'ın ev sahipliğinde 10. düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.
Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.