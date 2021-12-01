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Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
FIFA'nın çok uzun bir süredir geliştirip testlerini yaptığı yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez resmi bir turnuvada kullanılmaya başlandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:21+0300
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Dünya futbolunu yöneten FIFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı. NTV’nin aktardığına göre, bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.FIFA Arap Kupası Katar'ın ev sahipliğinde 10. düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211014/fifa-yeni-ofsayt-sistemini-2022-dunya-kupasinda-uygulamaya-hazirlaniyor-1049805338.html
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fifa, arap, var

Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi

13:21 01.12.2021 (güncellendi: 13:22 01.12.2021)
© DHAofsayt
ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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FIFA'nın çok uzun bir süredir geliştirip testlerini yaptığı yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez resmi bir turnuvada kullanılmaya başlandı.
Dünya futbolunu yöneten FIFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı.
NTV’nin aktardığına göre, bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.

FIFA Arap Kupası

Katar'ın ev sahipliğinde 10. düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.
Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.
Futbol, spor, karşılaşma, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
SPOR
FIFA yeni ofsayt sistemini, 2022 Dünya Kupası'nda uygulamaya hazırlanıyor
14 Ekim, 02:53
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