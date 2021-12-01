https://tr.sputniknews.com/20211201/goc-etmeyen-leylek-kara-yakalandi-1051338074.html

Göç etmeyen leylek kara yakalandı

Göç etmeyen leylek kara yakalandı

Kars'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Selim ilçesinde göç etmeyen bir leylek karla kaplı arazide yürürken görüntülendi 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:22+0300

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yaşam

kars

kar yağışı

kar

göç

hayvan

leylek

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Kars'ta Aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü.Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti.Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar kenti terk ederken bir leylek kara yakalandı.Beyaza bürünen arazide gezinen leylek vatandaşlar tarafından görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/meteorolojiden-firtinanin-ardindan-kar-geliyor-aciklamasi-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-1051318062.html

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kars, kar yağışı, kar, göç, hayvan, leylek