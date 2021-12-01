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https://tr.sputniknews.com/20211201/goc-etmeyen-leylek-kara-yakalandi-1051338074.html
Göç etmeyen leylek kara yakalandı
Göç etmeyen leylek kara yakalandı
Kars'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Selim ilçesinde göç etmeyen bir leylek karla kaplı arazide yürürken görüntülendi 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:22+0300
2021-12-01T16:22+0300
2021-12-01T16:22+0300
yaşam
kars
kar yağışı
kar
göç
hayvan
leylek
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Kars'ta Aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü.Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti.Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar kenti terk ederken bir leylek kara yakalandı.Beyaza bürünen arazide gezinen leylek vatandaşlar tarafından görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/meteorolojiden-firtinanin-ardindan-kar-geliyor-aciklamasi-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-1051318062.html
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kars, kar yağışı, kar, göç, hayvan, leylek
Göç etmeyen leylek kara yakalandı
Kars'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Selim ilçesinde göç etmeyen bir leylek karla kaplı arazide yürürken görüntülendi
Kars'ta Aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar kenti terk ederken bir leylek kara yakalandı.
Beyaza bürünen arazide gezinen leylek vatandaşlar tarafından görüntülendi.