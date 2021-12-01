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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
Güney Kore'de doğrulanan günlük Kovid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:37+0300
2021-12-01T09:41+0300
koronavirüs
güney kore
vaka
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23 Kasım'da 4 bin 115 Kovid-19 enfeksiyonu ile günlük vaka rekoru kıran Güney Kore, bir kez daha rekor vaka sayısına ulaştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu. Dün yapılan testlerde 5 bin 123 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ifade edilirken kritik durumdaki hasta sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 723'e yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, Kovid-19 ölümlerinin bilançosu da 3 bin 658'e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20210223/guney-kore-koronavirus-asilari-etkili-olursa-sonbahara-kadar-hayat-normale-doner--1043877749.html
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güney kore, vaka, koronavirüs

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

09:37 01.12.2021 (güncellendi: 09:41 01.12.2021)
© REUTERS / HEO RANGüney Kore- Koronavirüs
Güney Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / HEO RAN
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Güney Kore'de doğrulanan günlük Kovid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.
23 Kasım'da 4 bin 115 Kovid-19 enfeksiyonu ile günlük vaka rekoru kıran Güney Kore, bir kez daha rekor vaka sayısına ulaştı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu.
Dün yapılan testlerde 5 bin 123 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ifade edilirken kritik durumdaki hasta sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 723'e yükseldi.
Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, Kovid-19 ölümlerinin bilançosu da 3 bin 658'e yükseldi.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2021
DÜNYA
Güney Kore: Koronavirüs aşıları etkili olursa sonbahara kadar hayat normale döner
23 Şubat, 13:52
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