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Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı
Güney Kore'de doğrulanan günlük Kovid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:37+0300
2021-12-01T09:37+0300
2021-12-01T09:41+0300
koronavirüs
güney kore
vaka
koronavirüs
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23 Kasım'da 4 bin 115 Kovid-19 enfeksiyonu ile günlük vaka rekoru kıran Güney Kore, bir kez daha rekor vaka sayısına ulaştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu. Dün yapılan testlerde 5 bin 123 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ifade edilirken kritik durumdaki hasta sayısı da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 723'e yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, Kovid-19 ölümlerinin bilançosu da 3 bin 658'e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20210223/guney-kore-koronavirus-asilari-etkili-olursa-sonbahara-kadar-hayat-normale-doner--1043877749.html
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güney kore, vaka, koronavirüs
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı 09:37 01.12.2021 (güncellendi: 09:41 01.12.2021)
Güney Kore'de doğrulanan günlük Kovid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.
23 Kasım'da 4 bin 115 Kovid-19 enfeksiyonu ile günlük vaka rekoru kıran Güney Kore, bir kez daha rekor vaka sayısına ulaştı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu.
Dün yapılan testlerde 5 bin 123 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ifade edilirken kritik durumdaki hasta sayısı da
tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 723'e yükseldi.
Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede
toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, Kovid-19 ölümlerinin bilançosu da 3 bin 658'e yükseldi.