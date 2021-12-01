Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211201/ibbnin-deniz-taksileri-yolcu-tasimaciligina-basladi-1051322231.html
İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
İBB'nin Haliç Tersanesi’nde ürettiği deniz taksiler, test sürecinin ardından yolcu taşımacılığına başladı. Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:51+0300
2021-12-01T11:51+0300
türkiye
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
deniz
fiyat
ekrem imamoğlu
ukome
deniz taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051322206_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_1bf7733db9ce1572ad8475b5ffed8855.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilecek 50 yeni nesil deniz taksiden 8'i için 24 Eylül Dünya Denizcilik Gününde düzenlenen suya indiriliş törenine katılmıştı. Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerin tasarımı Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından yapıldı.Rengi İstanbullular tarafından seçildi. Test sürecinin ardından deniz taksiler, yolcu taşımacılığına 1 Aralık itibariyle başladı. 5'i hibrit sistemli toplam 50 deniz taksi, aşamalı olarak İstanbul sularında hizmet verecek. Tüm platformlardan akıllı telefonlara indirilebilecek 'İBB Deniz Taksi' uygulaması ile deniz taksi, en yakın iskeleye çağrılabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi alınabilecek.Açılış ücreti 100 TLDeniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de 30 Eylül 2021 günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak.Belirli bir mil aşıldıktan sonra mil başına ücret eklenecek. Örneğin: Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 Tl, Bostancı-Kınalıda 257.5 TL, Büyükada-Heybeliada 112.8 TL, Büyükada-Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak.Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şöyle: “1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL, 4-8 mil arası mil başına 60 TL, 8 mil sonrasında mil başı 48 TL.”
https://tr.sputniknews.com/20211117/ibb-toplu-ulasim-hizmetleri-muduru-yildirim-10-ayda-130-bin-taksi-sikayeti-geldi-1050885107.html
https://tr.sputniknews.com/20211130/balkan-sehirlerini-bulusturan-imamoglu-bir-araya-getirmek-kolay-olmadi-cok-guclu-bir-bulusma-oldu-1051292437.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051322206_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_9114b7f48f62fefa188d75485d0def3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, deniz, fiyat, ekrem imamoğlu, ukome, deniz taksi

İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı

11:51 01.12.2021
© DHAİBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
Abone ol
İBB'nin Haliç Tersanesi’nde ürettiği deniz taksiler, test sürecinin ardından yolcu taşımacılığına başladı. Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz taksiler, akıllı telefonlara indirilebilecek 'İBB Deniz Taksi' uygulaması ile çağrılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilecek 50 yeni nesil deniz taksiden 8'i için 24 Eylül Dünya Denizcilik Gününde düzenlenen suya indiriliş törenine katılmıştı. Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerin tasarımı Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından yapıldı.
Rengi İstanbullular tarafından seçildi. Test sürecinin ardından deniz taksiler, yolcu taşımacılığına 1 Aralık itibariyle başladı. 5'i hibrit sistemli toplam 50 deniz taksi, aşamalı olarak İstanbul sularında hizmet verecek.
Tüm platformlardan akıllı telefonlara indirilebilecek 'İBB Deniz Taksi' uygulaması ile deniz taksi, en yakın iskeleye çağrılabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi alınabilecek.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yıldırım: 10 ayda 130 bin taksi şikayeti geldi
17 Kasım, 12:48

Açılış ücreti 100 TL

Deniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de 30 Eylül 2021 günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak.
Belirli bir mil aşıldıktan sonra mil başına ücret eklenecek. Örneğin: Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 Tl, Bostancı-Kınalıda 257.5 TL, Büyükada-Heybeliada 112.8 TL, Büyükada-Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak.
Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şöyle:
“1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL, 4-8 mil arası mil başına 60 TL, 8 mil sonrasında mil başı 48 TL.”
B40 Balkan Şehirleri Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
GÖRÜŞ
Balkan şehirlerini buluşturan İmamoğlu: Bir araya getirmek kolay olmadı, çok güçlü bir buluşma oldu
Dün, 15:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
11:43ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı