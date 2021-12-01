https://tr.sputniknews.com/20211201/iddia-trumpin-bidenla-yaptigi-secim-programindan-uc-gun-once-kovid-19-testi-pozitif-cikmisti-1051344877.html

İddia: Trump'ın Biden'la yaptığı seçim programından üç gün önce Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı

İddia: Trump'ın Biden'la yaptığı seçim programından üç gün önce Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı

The Guardian tarafından Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde, Joe Biden'la ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan önce yaptırdığı koronavirüs testinin... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T18:58+0300

2021-12-01T18:58+0300

2021-12-01T18:58+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

seçim

the guardian

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Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde, Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan önce yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığı ileri sürüldü.Trump'ın eski Özel Kalemi Müdürü Mark Meadows'un hatıralarını kaleme aldığı ve gelecek günlerde piyasaya çıkacak kitabının bir kısmını İngiliz "The Guardian" gazetesi ele geçirdi.Söz konusu habere göre, Meadows, Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri sürecinde rakibi Biden ile çıkacağı canlı yayın tartışmasından önce Kovid-19'a yakalandığı dönemi anlatıyor.Eski Başkan'ın ilk "pozitif" testinin 26 Eylül 2020'de ortaya çıktığını ve bunun tüm Beyaz Saray ekibini şok ettiğini belirten Meadows, Trump'ın bu haberi aldığında Biden ile canlı yayın tartışması için Başkanlık uçağına binmeye hazırlandığı bilgisi yer aldı.Meadows, Beyaz Saray Doktoru Sean Conley'in, "Başkan'ın uçağa binmesini engelleyin" uyarısında bulunduğunu, Trump'ın ise "Hiçbir şey beni o tartışmaya gitmekten alıkoyamaz" sözleriyle tepki gösterdiğini ifade eden Meadows, daha sonra Trump'ın başka bir sistemle tekrar teste girdiği bilgisini paylaştı.Trump'ın bu ikinci testinin sonucunun "negatif" olduğunun altını çizen Meadows, kitapta, "Umarım ilk gelen test sonucu yanlıştır" yorumunda bulundu.Trump Ekim 2020'de Kovid-19'a yakalanmıştıDönemin ABD Başkanı Trump, 2 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Melania Trump'ın testinin "pozitif" çıktığını duyurmuştu.O dönem kontrol amaçlı 2 gün Walter Reed Askeri Hastanesine yatırılan Trump, kısa süre sonra virüsü atlatmıştı.Trump, "hileli" olduğunu iddia ettiği ve 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini rakibi Biden'a karşı kaybetmiş ve 20 Ocak 2021'de başkanlık görevinden ayrılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210201/ab-trumpin-kovid-19-tedavisinde-kullanilan-antikor-kokteylini-degerlendirmeye-aldi-1043709922.html

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abd, joe biden, donald trump, seçim, the guardian