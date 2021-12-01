https://tr.sputniknews.com/20211201/iran-petrol-ihracatimiz-etkileyici-sekilde-artti-1051348115.html

İran: Petrol ihracatımız etkileyici şekilde arttı

İran: Petrol ihracatımız etkileyici şekilde arttı

Hükümet ile Meclis arasındaki uyumun enerji sektörüne olumlu yansımaları olduğunu belirten İran Petrol Bakanı Oci, "Petrol ihracatımız geçen yıla oranla... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T20:47+0300

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dünya

abd

iran

nükleer

ibrahim reisi

petrol

cevad oci

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İran Petrol Bakanı Cevad Oci, ABD yaptırımlarına rağmen geçen yıla göre petrol satışlarının önemli ölçüde arttığını söyledi.İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Mecliste Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve hükümet üyelerinin de katıldığı oturum sonrasında açıklama yapan Petrol Bakanı Oci, hükümet ile Meclis arasındaki uyumun enerji sektörüne olumlu yansımaları olduğunu dile getirdi.Reisi hükümetinin göreve geldiği ağustos ayından bu yana ABD yaptırımlarına rağmen enerji ihracatında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Oci, "Petrol ihracatımız geçen yıla oranla etkileyici bir artış gösterdi" dedi.Oci, sözünü ettiği petrol satışlarıyla ilgili detay paylaşmadı.ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılarak tek taraflı yaptırımlar uygulamasının ardından ekonomisi petrole dayalı İran'ın petrol ihracatı ciddi oranda azalmıştı.İran Petrol Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3.8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2.8 milyon varilini ihraç ediyordu. Üçüncü ülkelerin ve tanker izleme şirketlerinin verilerine göre, satmakta zorlandığı için şu anda petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.İran, yaptırımlar sonrasındaki süreçte petrol ihracatıyla ilgili istatistiki bilgileri açıklamayı durdurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20201112/iran-petrol-bakani-abd-hukumeti-her-gun-400-iranlinin-koronavirus-nedeniyle-olumunden-sorumludur-1043214399.html

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abd, iran, nükleer, ibrahim reisi, petrol, cevad oci