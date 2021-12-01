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İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde
İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde
Şimdiye dek 4 Omicron varyantı vakası tespit edilen İsrail'de Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son 6 ayda koronavirüse karşı tam aşılanan ya da takviye doz... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:46+0300
2021-12-01T10:54+0300
koronavirüs
israil
koronavirüs
koronavirüs aşısı
omicron
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Bakan Horowitz 2 Omicron vakasının daha tespit edildiği salı günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Aşı yaptırmanın halen çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen İsrailli bakan, "Varyanta aşısızken maruz kalan herkes, kendisini gereksiz bir riske atıyor" dedi.Öte yandan, İsrail Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Sharon Alroy-Preis, çeşitli koronavirüs aşılarının Omicron üzerindeki etkilerine ilişkin varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'dan verileri beklediklerini ifade ederek, "En büyük enişemiz, bu varyantın Güney Afrika'da çok hızlı bir şekilde yayılmış olması" şeklinde konuştu.
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israil, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron

İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde

10:46 01.12.2021 (güncellendi: 10:54 01.12.2021)
© AFP 2021İsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021
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Şimdiye dek 4 Omicron varyantı vakası tespit edilen İsrail'de Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son 6 ayda koronavirüse karşı tam aşılanan ya da takviye doz aşısını yaptıran kişilerin Omicron varyantına karşı korunabiliyor olduklarına dair belirtilerin olduğunu açıkladı.
Bakan Horowitz 2 Omicron vakasının daha tespit edildiği salı günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek günlerde aşının Omicron'a karşı etkisine dair daha doğru bilgilere sahip olacağız, fakat şimdiden iyimser olmamız için neden var. Halen geçerliliği olan bir aşıyla ya da takviye dozla aşılanan kişilerin bu varyanttan korunabileceğini gösteren işaretler var."

Aşı yaptırmanın halen çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen İsrailli bakan, "Varyanta aşısızken maruz kalan herkes, kendisini gereksiz bir riske atıyor" dedi.
Öte yandan, İsrail Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Sharon Alroy-Preis, çeşitli koronavirüs aşılarının Omicron üzerindeki etkilerine ilişkin varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'dan verileri beklediklerini ifade ederek, "En büyük enişemiz, bu varyantın Güney Afrika'da çok hızlı bir şekilde yayılmış olması" şeklinde konuştu.
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