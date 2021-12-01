https://tr.sputniknews.com/20211201/israil-mevcut-asilarin-omicrona-karsi-koruma-sagladigina-dair-ilk-isaretler-var-1051320145.html

İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde

İsrail: İlk işaretler, mevcut aşıların Omicron'a karşı koruma sağladığı yönünde

Şimdiye dek 4 Omicron varyantı vakası tespit edilen İsrail'de Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son 6 ayda koronavirüse karşı tam aşılanan ya da takviye doz... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T10:46+0300

2021-12-01T10:46+0300

2021-12-01T10:54+0300

koronavirüs

israil

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Bakan Horowitz 2 Omicron vakasının daha tespit edildiği salı günü yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Aşı yaptırmanın halen çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen İsrailli bakan, "Varyanta aşısızken maruz kalan herkes, kendisini gereksiz bir riske atıyor" dedi.Öte yandan, İsrail Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Sharon Alroy-Preis, çeşitli koronavirüs aşılarının Omicron üzerindeki etkilerine ilişkin varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'dan verileri beklediklerini ifade ederek, "En büyük enişemiz, bu varyantın Güney Afrika'da çok hızlı bir şekilde yayılmış olması" şeklinde konuştu.

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israil, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron