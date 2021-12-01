https://tr.sputniknews.com/20211201/istanbulda-3-katli-metruk-bina-coktu-1051343760.html

İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü

İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü. İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı ve çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T18:21+0300

2021-12-01T18:21+0300

2021-12-01T18:34+0300

türkiye

istanbul

fatih

polis

güvenlik

bina

metruk yapı

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Fatih'in Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.Binanın boş olduğu belirtilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211128/icisleri-bakanligi-metruk-binalara-adres-bildirimine-izin-verilmeyecek-1051225558.html

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istanbul, fatih, polis, güvenlik, bina, metruk yapı