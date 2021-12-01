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https://tr.sputniknews.com/20211201/istanbulda-3-katli-metruk-bina-coktu-1051343760.html
İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü
İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü
İstanbul Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü. İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı ve çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T18:21+0300
2021-12-01T18:34+0300
türkiye
istanbul
fatih
polis
güvenlik
bina
metruk yapı
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Fatih'in Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.Binanın boş olduğu belirtilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/icisleri-bakanligi-metruk-binalara-adres-bildirimine-izin-verilmeyecek-1051225558.html
türkiye
istanbul
metruk yapı
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istanbul, fatih, polis, güvenlik, bina, metruk yapı

İstanbul'da 3 katlı metruk bina çöktü

18:21 01.12.2021 (güncellendi: 18:34 01.12.2021)
© DHAİstanbul Fatih'teki Balat Yıldırım Caddesi'nde bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü.
İstanbul Fatih'teki Balat Yıldırım Caddesi'nde bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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İstanbul Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü. İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı ve çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi.
Fatih'in Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.
Binanın boş olduğu belirtilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.
Metruk bina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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İçişleri Bakanlığı: Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek
28 Kasım, 15:03
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