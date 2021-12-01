https://tr.sputniknews.com/20211201/istanbulda-otobus-yandi-1051316652.html

İstanbul'da otobüs yandı

İstanbul'da otobüs yandı

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T08:22+0300

2021-12-01T08:22+0300

2021-12-01T08:21+0300

yaşam

istanbul

iett

başakşehir

otobüs

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Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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istanbul, iett, başakşehir, otobüs