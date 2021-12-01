https://tr.sputniknews.com/20211201/isvecte-asi-pasaportu-eline-mikrocip-taktiranlarin-sayisini-artirdi-1051338530.html

İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar

İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:33+0300

2021-12-01T16:33+0300

2021-12-01T16:52+0300

mikroçip

koronavirüs

isveç

aşı pasaportu

anahtar

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İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.Yaklaşık 6 bin İsveçli mikroçip taktırdıPetersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210412/pentagondan-kovid-19u-tespit-eden-mikrocip-1044257530.html

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