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İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar
İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar
İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:33+0300
2021-12-01T16:52+0300
mikroçip
koronavirüs
isveç
aşı pasaportu
anahtar
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İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.Yaklaşık 6 bin İsveçli mikroçip taktırdıPetersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210412/pentagondan-kovid-19u-tespit-eden-mikrocip-1044257530.html
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mikroçip, isveç, aşı pasaportu, anahtar

İsveç'te aşı pasaportu eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı: Anahtar ve kimlik taşımıyorlar

16:33 01.12.2021 (güncellendi: 16:52 01.12.2021)
© Petri OeschgerBilek, çip, telefon
Bilek, çip, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Petri Oeschger
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İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.
İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.
Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.
Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.
Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

Yaklaşık 6 bin İsveçli mikroçip taktırdı

© AFP 2021 / Jonathan NackstrandDijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.
Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.
© AFP 2021 / Jonathan Nackstrand
Petersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.
Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.
İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.
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