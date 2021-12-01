https://tr.sputniknews.com/20211201/izmirde-suya-yuzde-18-zam-yapildi-1051312149.html

İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı

İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 18 zam yapılmasını kararlaştırdı. Böylece konut... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T01:23+0300

2021-12-01T01:23+0300

2021-12-01T01:23+0300

türkiye

su

izmir büyükşehir belediyesi

zam

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 8'nci Olağan Meclis Toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.Toplantıda, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi kabul edildi.Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 lira olarak belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentin 11 metropolünde musluktan akan suyun yüzde 100'ünün, 19 metropolünde ise yüzde 95'inin içilebilir seviyede olduğunu söyledi.İzmir'de suya ilk altı ayda yapılan yüzde 18 ve diğer 6 ayda yapılması düşünülen yüzde 15'lik zam oranlarıyla ilgili Soyer, "Zamlar yıllık ortalama yüzde 26.85'e geliyor. Meclis başkanı arkadaşlarımızdan rica ettik. İlçe belediyeleri katı atık bedellerini zamlamıyorlar. Biz bir yandan yüzde 15-20 civarında geri çekerken, kısacası vatandaşa çok yüklü bir zam oranı yansımamış olacak" diye konuştu.

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su, izmir büyükşehir belediyesi, zam, tunç soyer