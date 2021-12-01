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Kaunos Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor
Kaunos Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor
Doç. Dr. Ufuk Çörtük, "Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T16:07+0300
2021-12-01T16:09+0300
kaunos antik kenti
multimedya
koruma
antik mezar
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının koruma altına alınması için proje hazırlandı.Kaunos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, yaklaşık 10 yıl önce Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından hazırlanan, kaya mezarlarındaki yıpranmayı durdurma, kayaç yapısından kaynaklanan bozulmaları önlemeye yönelik projenin çeşitli nedenlerle hayata geçirilemediğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210405/kaunos-antik-kentindeki-kaya-mezarlari-yok-olma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1044193582.html
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kaunos antik kenti, koruma, antik mezar

Kaunos Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor

16:07 01.12.2021 (güncellendi: 16:09 01.12.2021)
© AADalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Doç. Dr. Ufuk Çörtük, "Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten sonra o kayaç yapısını koruyacak nanoteknolojik bir ürün üretilecek" dedi.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının koruma altına alınması için proje hazırlandı.
Kaunos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, yaklaşık 10 yıl önce Prof. Dr. Cengiz Işık tarafından hazırlanan, kaya mezarlarındaki yıpranmayı durdurma, kayaç yapısından kaynaklanan bozulmaları önlemeye yönelik projenin çeşitli nedenlerle hayata geçirilemediğini söyledi.
© AABu yıl projeyi uygulamaya almak için tekrar çalışma başlattıklarını belirten Çörtük, "Yaklaşık 14 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bunun içerisinde arkeologlar, jeologlar, arkeojeoloji ve koruma uzmanları, kimyager, mimar, nanoteknoloji uzmanlarının yanı sıra çok sayıda uzman hocamız yer alıyor" dedi.
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Bu yıl projeyi uygulamaya almak için tekrar çalışma başlattıklarını belirten Çörtük, "Yaklaşık 14 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bunun içerisinde arkeologlar, jeologlar, arkeojeoloji ve koruma uzmanları, kimyager, mimar, nanoteknoloji uzmanlarının yanı sıra çok sayıda uzman hocamız yer alıyor" dedi.
© AAProjeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destek vereceğini anlatan Çörtük, hazırlanan rapora göre Bakanlıktan gelecek destekle çalışmayı hayata geçireceklerini dile getirdi.
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destek vereceğini anlatan Çörtük, hazırlanan rapora göre Bakanlıktan gelecek destekle çalışmayı hayata geçireceklerini dile getirdi.
© AAÇörtük, projede yer alan uzmanlarla öncelikle bozulma mekanizmalarının tespitinin yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten sonra o kayaç yapısına özgü, kayaç yapısını koruyacak nanoteknolojik bir ürün üretilecek. Bunu da yapacak bir ekibimiz var. Geliştirilen ürün ilk etapta kaya mezarlarında pilot bir noktada uygulanacak ve bir yıl gözlemlenecek. Elde edilen verilerle, kaya mezarlarının daha fazla yok olmasını ve yıpranmasını engellemiş olacağız."
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Çörtük, projede yer alan uzmanlarla öncelikle bozulma mekanizmalarının tespitinin yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten sonra o kayaç yapısına özgü, kayaç yapısını koruyacak nanoteknolojik bir ürün üretilecek. Bunu da yapacak bir ekibimiz var. Geliştirilen ürün ilk etapta kaya mezarlarında pilot bir noktada uygulanacak ve bir yıl gözlemlenecek. Elde edilen verilerle, kaya mezarlarının daha fazla yok olmasını ve yıpranmasını engellemiş olacağız."
© AAKaya mezarlarının bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olduğuna dikkati çeken Çörtük, buranın fotoğraflarının, Türkiye'nin birçok tanıtım afişinde de kullanılan karelerin başında geldiğini belirtti. Çörtük, Kaunos Antik Kenti'nin ‘İlklerin başkenti, kralların sonsuz istirahatgahı’ olduğunu sözlerine ekledi.
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kaya mezarlarının bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olduğuna dikkati çeken Çörtük, buranın fotoğraflarının, Türkiye'nin birçok tanıtım afişinde de kullanılan karelerin başında geldiğini belirtti. Çörtük, Kaunos Antik Kenti'nin ‘İlklerin başkenti, kralların sonsuz istirahatgahı’ olduğunu sözlerine ekledi.
© AAİnanışa göre tanrıya yakın olması istenen krallar ve önemli insanlar için mümkün olduğunca yüksek yerlere yapılan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Tapınak cepheli mezarlar, kaya mezarları arasında en önemli grubu oluşturuyor. İçine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsüyle dikkati çeken kaya mezarları, özellikle akşamları ışıklandırmayla görenleri hayran bırakıyor.
Dalyan'daki 2400 yıllık kaya mezarları koruma altına alınıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
İnanışa göre tanrıya yakın olması istenen krallar ve önemli insanlar için mümkün olduğunca yüksek yerlere yapılan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Tapınak cepheli mezarlar, kaya mezarları arasında en önemli grubu oluşturuyor. İçine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsüyle dikkati çeken kaya mezarları, özellikle akşamları ışıklandırmayla görenleri hayran bırakıyor.
1/5
© AA
Bu yıl projeyi uygulamaya almak için tekrar çalışma başlattıklarını belirten Çörtük, "Yaklaşık 14 farklı üniversiteden bilim insanlarının katılımıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bunun içerisinde arkeologlar, jeologlar, arkeojeoloji ve koruma uzmanları, kimyager, mimar, nanoteknoloji uzmanlarının yanı sıra çok sayıda uzman hocamız yer alıyor" dedi.
2/5
© AA
Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destek vereceğini anlatan Çörtük, hazırlanan rapora göre Bakanlıktan gelecek destekle çalışmayı hayata geçireceklerini dile getirdi.
3/5
© AA
Çörtük, projede yer alan uzmanlarla öncelikle bozulma mekanizmalarının tespitinin yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bir Ar-Ge çalışması olan projeyle, öncelikle kaya mezarlarının yıpranmasına nelerin sebep olduğu belirlenecek. Bunları belirledikten sonra o kayaç yapısına özgü, kayaç yapısını koruyacak nanoteknolojik bir ürün üretilecek. Bunu da yapacak bir ekibimiz var. Geliştirilen ürün ilk etapta kaya mezarlarında pilot bir noktada uygulanacak ve bir yıl gözlemlenecek. Elde edilen verilerle, kaya mezarlarının daha fazla yok olmasını ve yıpranmasını engellemiş olacağız."
4/5
© AA
Kaya mezarlarının bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olduğuna dikkati çeken Çörtük, buranın fotoğraflarının, Türkiye'nin birçok tanıtım afişinde de kullanılan karelerin başında geldiğini belirtti. Çörtük, Kaunos Antik Kenti'nin ‘İlklerin başkenti, kralların sonsuz istirahatgahı’ olduğunu sözlerine ekledi.
5/5
© AA
İnanışa göre tanrıya yakın olması istenen krallar ve önemli insanlar için mümkün olduğunca yüksek yerlere yapılan kaya mezarları, Kaunosluların gömme geleneğiyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Tapınak cepheli mezarlar, kaya mezarları arasında en önemli grubu oluşturuyor. İçine oyulduğu dağdan bağımsız görüntüsüyle dikkati çeken kaya mezarları, özellikle akşamları ışıklandırmayla görenleri hayran bırakıyor.
Kaunos Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2021
DÜNYA
Kaunos Antik Kenti'ndeki kaya mezarları, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
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