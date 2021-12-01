https://tr.sputniknews.com/20211201/kayseride-esi-tarafindan-terk-edildigi-iddia-edilen-kisi-evini-yakti-1051313098.html

Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı

Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini ateşe verdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T02:26+0300

2021-12-01T02:26+0300

2021-12-01T02:26+0300

türkiye

kayseri

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 7 katlı bir apartmanın son katında oturan 44 yaşındaki A.M'yi eşi bir süre önce terk etti.AA'nın haberine göre terk ettiği eşine kızan ve alkollü olduğu iddia edilen A.M, evi ateşe verdi.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.Komşularının şikayetçi olduğu A.M. karakola götürüldü.

türkiye

kayseri

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kayseri