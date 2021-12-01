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Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı
Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini ateşe verdi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T02:26+0300
2021-12-01T02:26+0300
2021-12-01T02:26+0300
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kayseri
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 7 katlı bir apartmanın son katında oturan 44 yaşındaki A.M'yi eşi bir süre önce terk etti.AA'nın haberine göre terk ettiği eşine kızan ve alkollü olduğu iddia edilen A.M, evi ateşe verdi.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.Komşularının şikayetçi olduğu A.M. karakola götürüldü.
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kayseri
Kayseri'de eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini yaktı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşi tarafından terk edildiği iddia edilen kişi evini ateşe verdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 7 katlı bir apartmanın son katında oturan 44 yaşındaki A.M'yi eşi bir süre önce terk etti.
AA'nın haberine göre terk ettiği eşine kızan ve alkollü olduğu iddia edilen A.M, evi ateşe verdi.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Komşularının şikayetçi olduğu A.M. karakola götürüldü.