https://tr.sputniknews.com/20211201/kievde-zelenskiye-karsi-binlerce-kisilik-protesto-1051352934.html

Kiev'de Zelenskiy'e karşı binlerce kişilik protesto

Kiev'de Zelenskiy'e karşı binlerce kişilik protesto

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda binlerce kişi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve hükümetin icraatlarını protesto etmek için toplandı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T23:58+0300

2021-12-01T23:58+0300

2021-12-01T23:58+0300

dünya

ukrayna

kiev

bağımsızlık meydanı

protesto

vladimir zelenskiy

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, neo-Nazi ‘Ulusal Kolordu’ partisi, ‘Svoboda’ partisi ve eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun kurduğu ‘Avrupa Dayanışması’ partisinin bayraklarını taşıyan protestocular, miting alanına kurulan sahneye “Ukrayna’yı savun, darbeyi durdur” pankartını astı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, sahneden konuşan miting sunucusu, "Hükümetin eylemleri darbe olarak görülüyor, anayasa çiğneniyor, ülke çıkarlarının savunulmasından vazgeçiliyor" diyerek, miting katılımcılarının bunu önlemek için toplandığını ifade etti.Güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığı ve çevresinde çok sayıda polis aracı, otobüs, zırhlı araç ve itfaiyenin bulunduğu Bağımsızlık Meydanı’na giden tüm yollar trafiğe kapatılmış durumda.

https://tr.sputniknews.com/20211130/ukraynada-iktidari-ele-gecirme-cabalariyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1051272724.html

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ukrayna, kiev, bağımsızlık meydanı, protesto, vladimir zelenskiy