https://tr.sputniknews.com/20211201/kilicdaroglundan-erdogana-tamam-anladik-gaz-yagi-alamadik-1051349474.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamaları "Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, 50 yıl öncesini anlatıyor... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T21:47+0300

2021-12-01T21:47+0300

2021-12-01T21:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara Twitter'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “‘Oynat Uğurcuğum’ Erdoğan, her toplantısına ‘Bay Kemal’ videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…” ifadelerini kullandı.Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında faiz üzerine yaptığı bir konuşmanın görüntülerini izletmiş ve şöyle konuşmuştu: "Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımları yeni politikayı engelleme girişimlerinin neticesidir. Birileri bu denklemi tersinden kurmaya çalışıyor. Ey Bay Kemal, siz otel odalarında IMF ile kulis atanlar değil misiniz? Biz sizin ne olduğunu biliyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20211201/erdogandan-kilicdarogluna-milletimizi-bu-vesayetci-zihniyetin-insafina-birakmayacagiz-1051348700.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu