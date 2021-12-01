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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Tamam anladık, gaz yağı alamadık
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamaları "Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık" diyerek yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara Twitter'dan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, “‘Oynat Uğurcuğum’ Erdoğan, her toplantısına ‘Bay Kemal’ videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…” ifadelerini kullandı.
“Oynat Uğurcuğum” Erdoğan, her toplantısına “Bay Kemal” videosu ile başlıyor. Kendi yarattığı rezaleti gizlemek için, sürekli 50 yıl öncesini anlatıyor. Tamam Erdoğan, anladık, gaz yağı alamadık…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 1, 2021
Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında faiz üzerine yaptığı bir konuşmanın görüntülerini izletmiş ve şöyle konuşmuştu:
"Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımları yeni politikayı engelleme girişimlerinin neticesidir. Birileri bu denklemi tersinden kurmaya çalışıyor. Ey Bay Kemal, siz otel odalarında IMF ile kulis atanlar değil misiniz? Biz sizin ne olduğunu biliyoruz."