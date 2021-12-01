https://tr.sputniknews.com/20211201/kovid-19-yardimlariyla-lamborghini-ford-kamyonet-ve-rolex-saat-satin-aldi-1051315819.html

Kovid-19 yardımlarıyla Lamborghini, Ford kamyonet ve Rolex saat satın aldı

Kovid-19 yardımlarıyla Lamborghini, Ford kamyonet ve Rolex saat satın aldı

ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği koronavirüs yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T06:46+0300

2021-12-01T06:46+0300

2021-12-01T06:45+0300

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın Kovid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.Lee’nin Kovid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1.6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.Açıklamada, Lee’nin çektiği 1.6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Kovid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

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abd, para, lamborghini, koronavirüs, kovid-19