https://tr.sputniknews.com/20211201/kremlin-putinle-erdoganin-gorusecegini-dogruladi-ukrayna-turkiye-gundeme-getirirse-ele-alinir-1051337107.html

Kremlin, Putin’le Erdoğan’ın görüşeceğini doğruladı: Ukrayna, Türkiye gündeme getirirse ele alınır

Kremlin, Putin’le Erdoğan’ın görüşeceğini doğruladı: Ukrayna, Türkiye gündeme getirirse ele alınır

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir telefon gerçekleştirmesinin planlandığını doğruladı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:11+0300

2021-12-01T16:11+0300

2021-12-01T16:16+0300

dünya

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

donetsk

türkiye

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin ile Türkiye lideri Erdoğan’ın bu hafta telefonda görüşeceği haberlerini doğrulaması istenince, “Evet, böyle bir görüşmenin hazırlıkları yapılıyor” dedi. Telefon görüşmesinin 3 Aralık’ta gerçekleşmesinin mümkün olduğununu da ekledi.İki liderin planlanan görüşmesi, Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna ilişkilerinde arabuluculuk rolü oynamak istediğini açıklamasının ardından gerçekleşecek.Öte yandan gerçekleşmesi beklenen görüşmenin sadece belli bir konuya ayrılmadığı ya da bu görüşmeden belirli bir sonuç beklenmemesi gerektiği imasında bulunan Peskov, “Bu, olağan bir telefon görüşmesi olacak” ifadelerini kullandı.Kremlin: Erdoğan, Ukrayna hükümeti üstündeki etkisini kullanıp taahhütlerini yerine getirmesini sağlayacaksa, bunu sadece memnuniyetle karşılayabilirizGörüşmede Ukrayna’nın doğusundaki durumun ele alınıp alınmayacağına ilişkin soru karşısında da Peskov, ‘telefon görüşmesinde Ukrayna konusunun, Erdoğan’ın gündeme getirmesi hâlinde ele alınabileceğini’ kaydetti.Kremlin Sözcüsü ayrıca, ‘Kiev üzerindeki etkisini kullanıp Ukrayna hükümetinin Minsk anlaşmalarını tamamen uygulamasını sağlayacaksa, Erdoğan’ın arabulucu olmasının sadece memnuniyetle karşılayacakları bir şey olacağını’ söyledi.Rusya, Donetsk ve Lugansk’ı tanıma kararı alır mı?Bunun yanında Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlıklarını Rusya’nın gelecekte tanımasının mümkün olup olmadığı sorusu üstüneyse şunları söyledi: “Böyle bir tanıma şimdiye dek gerçekleşmedi, onlar hâlâ bağımsızlıkları tanınmayan cumhuriyetler. Fakat görüyoruz ki Ukrayna içindeki bu krizin çözüm süreci sürüncemede bırakılıyor ve pek çok parametre bakımından çıkmaza girmiş durumda. Bu nedenle bu cumhuriyetlerle ilgili gelecekte nelerin olacağı konusunda şu an tahminde bulunmak çok güç."Putin’in sene sonu basın toplantısı için tarih belli olduBu sırada Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Putin’in her sene sonunda düzenlediği ‘büyük basın toplantısının’ 23 Aralık’ta gerçekleşeceğini söyledi. Peskov, basın toplantısının gerçekleşeceği toplantı salonuna, pandemi döneminde gerçekleştiği için bu sene 500 gazetecinin kabul edileceğini söyledi. Basın toplantılarına genelde bin gazeteci akredite oluyordu.Ayrıca Peskov, gazetecilerin basın toplantısı öncesinde üç kez koronavirüs testi olması gerekeceğini sözlerine ekledi.

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rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, donetsk, türkiye