https://tr.sputniknews.com/20211201/kripto-para-borsasinda-milyarlik-bitrota-vurgunu-1051319877.html

Kripto para borsasında milyarlık 'Bitrota' vurgunu

Kripto para borsasında milyarlık 'Bitrota' vurgunu

Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin ve Hecoin'den sonra benzer bir 'çöküş' haberi de Kayseri merkezli bir Kripto Para borsasından geldi. 'Bitrota' adındaki kripto... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T10:39+0300

2021-12-01T10:39+0300

2021-12-01T10:39+0300

türkiye

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dolandırıcılık

kripto para

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Bir kripto para vurgunu da Kayseri’de gerçekleşti. Savcılıklara yapılan şikâyetler ve ulaşılan bilgilere göre, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan üç yıl önce Kayseri’de bir şirket kurdu. Endless Yazılım Teknoloji AŞ isimli şirket geçen aralık ayında, ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, ‘Talent’ adını verdikleri coine yatırım için yoğun bir çalışma içine girdi.Saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldüHürriyet'in haberine göre, Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde üç lüks ofis kuruldu. Türkiye’nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapan kişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.30 bine yakın kişi sisteme para yatırdıKısa süre içinde katılımcı sayısı çığ gibi büyüdü. İddiaya göre 30 bine yakın kişi sisteme para yatırdı. Hatay’da bir dizi ofisin kurulması nedeni ile bu ildeki katılımcı sayısı ise oldukça fazla. Galerideki araçlarını satıp sisteme para yatıran olduğu gibi, büyük baş hayvanlarını satan hatta, iş yerini satıp üstüne bir de çevresine borçlanarak para yatıran da var. Sisteme para yatıran kişilerden biri, bir savcının dahi para yatırdığını öne sürdü.Futbolcu Gökhan Zan'ın kardeşi de dolandırıldıFutbolcu Gökhan Zan’ın kardeşi S. Zan ise, 500 binden fazla zararı olan bir başka isim. “İnsanların hayatı perişan oldu. Evine yiyecek ekmek götüremeyecek durumda olan insanlar var” diyen S. Zan “Arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya para yatırdım. Bugünlerde Hatay’da kiminle konuşsan, konu bir şekilde buraya geliyor. En büyük sorun ise toplanan paranın büyük bir bölümünün elden alınması. Örneğin 250 bin lira yatıran kişiden, 200 bini elden 50 bini banka üzerinden alındı. Şirketin Kayseri’deki merkezine gidenler oldu. Ancak ofis kapalı. Kenan Altun’a ise ulaşılamıyor” diye konuştu. Samsun’da yaşayan Soner Nacak ise, “Bu tarz sistemlerin bir gün patlayacağını biliyordum” diyerek 4 arkadaşı ile birlikte 280 bin lira yatırdıklarını, söz konusu parayı alamadıklarını söyledi.

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kayseri, dolandırıcılık, kripto para