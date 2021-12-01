https://tr.sputniknews.com/20211201/la-casa-de-papelin-guney-kore-versiyonunda-berlin-karakterini-squid-gamein-yildizi-canlandiracak-1051328693.html

La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak

La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak

Popüler Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. 12... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T14:05+0300

2021-12-01T14:05+0300

2021-12-01T14:13+0300

yaşam

güney kore

berlin

netflix

la casa de papel

pedro alonso

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Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak. 12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.'Berlin' karakterinin ayrı dizisi geliyorÖte yandan Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. La Casa de Papel’in ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan spin-off dizisi ‘Berlin’ duyuruldu. Berlin, 2023 yılında Netflix’te yayınlanacak. 'Berlin’ isimli bu yeni dizi, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’e hayat veren Pedro Alonso tarafından canlandırılacak. Dizinin 2023 kışında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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güney kore, berlin, netflix, la casa de papel, pedro alonso