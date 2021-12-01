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La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak
14:05 01.12.2021 (güncellendi: 14:13 01.12.2021)
© AFP 2021 / MATT WINKELMEYERPark Hae-soo
© AFP 2021 / MATT WINKELMEYER
Popüler Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. 12 bölümlük dizinin 2022 yazının sonunda platformdaki yerini alması bekleniyor.
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.
Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak.
12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.
Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.
Desde Seúl para toda la Resistencia, Park Hae-soo tiene un mensaje: la versión coreana de #LCDP5 llegará este 2022, solo en Netflix.— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021
From Seoul to all the Resistance, Park Hae-soo has a message: the Korean version of #MoneyHeist will arrive this 2022, only on Netflix. pic.twitter.com/mTNQ9MpX4L
'Berlin' karakterinin ayrı dizisi geliyor
Öte yandan Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. La Casa de Papel’in ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan spin-off dizisi ‘Berlin’ duyuruldu. Berlin, 2023 yılında Netflix’te yayınlanacak.
'Berlin’ isimli bu yeni dizi, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’e hayat veren Pedro Alonso tarafından canlandırılacak. Dizinin 2023 kışında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
'Berlin’ isimli bu yeni dizi, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’e hayat veren Pedro Alonso tarafından canlandırılacak. Dizinin 2023 kışında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021
This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4