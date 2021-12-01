Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211201/la-casa-de-papelin-guney-kore-versiyonunda-berlin-karakterini-squid-gamein-yildizi-canlandiracak-1051328693.html
La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak
La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak
Popüler Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. 12... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:05+0300
2021-12-01T14:13+0300
yaşam
güney kore
berlin
netflix
la casa de papel
pedro alonso
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051328652_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_883259aae4573dbe658d6d1c58a41988.jpg
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak. 12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.'Berlin' karakterinin ayrı dizisi geliyorÖte yandan Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. La Casa de Papel’in ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan spin-off dizisi ‘Berlin’ duyuruldu. Berlin, 2023 yılında Netflix’te yayınlanacak. 'Berlin’ isimli bu yeni dizi, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’e hayat veren Pedro Alonso tarafından canlandırılacak. Dizinin 2023 kışında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
güney kore
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051328652_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_b5bd8c4bc612751efe6c88ff132fc4e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, berlin, netflix, la casa de papel, pedro alonso

La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak

14:05 01.12.2021 (güncellendi: 14:13 01.12.2021)
© AFP 2021 / MATT WINKELMEYERPark Hae-soo
Park Hae-soo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / MATT WINKELMEYER
Abone ol
Popüler Netflix dizisi Squid Game’in yıldızı Park Hae-soo, ‘La Casa de Papel’ dizisinin Güney Kore uyarlamasında 'Berlin' karakterine hayat verecek. 12 bölümlük dizinin 2022 yazının sonunda platformdaki yerini alması bekleniyor.

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game’de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, İspanya yapımı soygun dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden ‘Berlin’i oynayacak.

Netflix’te 3 Aralık’ta yayınlacak son sezonuyla final yapacak La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina, Kore uyarlaması dizinin de yapımcıları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise fantastik, bilim-kurgu alanındaki filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Kim Hong-sun oturacak.

12 bölümden oluşacak La Casa de Papel’in Güney Kore versiyonu, Netflix’te yayımlanacak. Dizinin 2022 yazının sonlarında platformda yerini alması bekleniyor.

Güney Kore yapımı La Casa de Papel’in oyuncu kadrosunda Park Hae-Soo’yla birlikte Yoo Ji-Tae, Kim Ji-Hun (Denver) ,Jun Jong-Seo (Nairobi), Lee Kyu-ho (Oslo) ve Kim Ji-hun (Helsinki) yer alıyor.

'Berlin' karakterinin ayrı dizisi geliyor

Öte yandan Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. La Casa de Papel’in ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan spin-off dizisi ‘Berlin’ duyuruldu. Berlin, 2023 yılında Netflix’te yayınlanacak.

'Berlin’ isimli bu yeni dizi, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’e hayat veren Pedro Alonso tarafından canlandırılacak. Dizinin 2023 kışında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:1625. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
14:13Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
14:13Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı
14:12Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
14:10İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
14:08Ceza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı
14:05La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak
13:47Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı
13:41Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'
13:39Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Yasasında var, gerekiyorsa yapar
13:36Eti, Negro'nun adını değiştiriyor
13:30Bilim Kurulu üyesinden ‘Omicron’ açıklaması: Afrika aşılanmadan pandemi bitmez
13:30ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor
13:24Rusya, 3 yılı aşkın süredir ülkede olan ABD’li diplomatlara ayrılmaları için 2 ay süre verdi
13:23Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı
13:21Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
13:12Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul’a geliyor
13:08Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'
13:05İstanbul, Ekim'de son 2 yılın turist rekorunu kırdı
13:05'Hayvanlara eziyet' gerekçesiye aşı olmayı reddeden vegan, koronavirüs nedeniyle öldü