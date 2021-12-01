https://tr.sputniknews.com/20211201/lavrov-natonun-nukleer-silah-aciklamalari-sicak-catismayi-provoke-etme-amaci-tasiyor-1051339410.html

Lavrov: NATO'nun nükleer silah açıklamaları, sıcak çatışmayı provoke etme amacı taşıyor

Lavrov: NATO'nun nükleer silah açıklamaları, sıcak çatışmayı provoke etme amacı taşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Almanya'daki nükleer silahları Avrupa'nın doğusuna konuşlandırabileceği yönündeki açıklamaları 'sıcak çatışmayı... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:48+0300

2021-12-01T16:48+0300

2021-12-01T17:08+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

nato

jens stoltenberg

nükleer silah

belarus

ukrayna

aleksandr lukaşenko

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Federasyon Konseyi'nde konuşan Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirecekleri yönündeki ifadesini değerlendirdi.Lavrov, "Tamamen sorumsuzca ve sadece cepheleşmeyi körüklemeyi değil, aynı zamanda sıcak çatışmayı provoke etmeyi amaçlıyor. Ne hesaplar yaptıklarını bilmiyorum ancak bu, rahatsızlık verici bir tutum. Eğer nükleer silahları Polonya, Romanya ya da Rusya'ya çok daha yakın bir yere konuşlandırma düşünceleri varsa, o zaman karşı örneklerle bunun perspektifsiz olduğunu göstermemiz gerekebilir" dedi.'Lukaşenko'nun açıklamaları Batı'ya bir uyarı'Lavrov, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, NATO'nun bu adımı atması halinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den Belarus'a nükleer silah yerleştirmesini isteyeceğine dair açıklamasını da yorumladı.Lavrov, Lukaşenko'nun sözlerinin Batı'ya yapılan bir uyarı ve NATO'nun pervasız açıklamalarına bir yanıt olarak görülebileceğini söyledi.'Ukrayna'nın Donbass'a asker yığması Rusya'yı endişelendiriyor'Bu arada Lavrov, Ukrayna'nın askerlerini Donbass'a yığmasının Rusya'yı endişelendirdiğini kaydetti.Ukrayna'nın bölgeye takviye güçler gönderdiğini ve bunun rotasyon için olduğunun açıklandığını ancak hiçbir askerin bölgeden ayrılmadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu endişe verici. Batılı meslektaşlarımızın bunu çok iyi bildiğini düşünüyorum, zira Ukrayna, destek alabilmek için onları bilgilendirmeden hiçbir şey yapmaz" ifadelerini kullandı.'Belarus'un Kırım'la ilgili kanun çıkarmasına gerek yok'Lukaşenko'nun Kırım’ın fiili olarak Rusya’ya ait olduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayan Lavrov, bu tutumun güçlendirilmesi için Minsk'in herhangi bir kanun çıkarması gerekmediğini vurguladı.Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: Belarus lideri, “Kırım’ın fiili olarak Rusya’ya ait olduğunu hepimiz biliyorduk. Referandumdan sonra hukuki olarak da Kırım Rusya’nın oldu” demişti.Kırım ziyareti için davet aldığını anlatan Lukaşenko, “Kırım’ı ziyaret etmek benim hakkım. Kimin yönetimi altında olursa olsun bu benim de Kırım’ım. Kırım’a gideceğimiz konusunda Putin’le belli bir anlaşmamız var. Bunu üç kez konuştuk. Tarih konusunda o karar verecekti. Ben de, ne zaman davet edersiniz gelirim, dedim” ifadesini kullanmıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html

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rusya, sergey lavrov, nato, jens stoltenberg, nükleer silah, belarus, ukrayna, aleksandr lukaşenko