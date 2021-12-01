https://tr.sputniknews.com/20211201/lavrov-putin-ve-erdogan-turkiyenin-donbassta-arabulucu-olma-onerisini-konusabilir-1051321972.html
Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T11:46+0300
2021-12-01T11:46+0300
2021-12-01T12:27+0300
dünya
rusya
vladimir putin
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
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donbass
ukrayna
türk
harita
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Federasyon Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu açıklamasını anımsattı. Rusya'nın Türk basınının bu tür açıklamalara verdiği tepkileri izlediğini kaydeden Lavrov, "Türkiye, Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip. Özellikle, 'Kırım'ın ilhakının kabul edilemez olduğuna' dair açıklamalar yapıyor ve Minsk anlaşmalarında taraflar Kiev, Donetsk ve Lugansk olarak doğrudan belirtilmesine rağmen Rusya'ya anlaşmaları uygulama çağrısı yapıyor. Bu yaklaşım, Erdoğan'ın kısa süre önceki açıklamasında tezahür etti" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiğini belirten Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Erdoğan arasında planlanan telefon görüşmesinde bu konunun istişare edileceğini düşündüğünü ifade etti.Türkiye ve Rusya liderleri, dışişleri bakanları arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi görüş ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken, bu görüş ayrılıklarına ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler, her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.'Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de görüşeceğiz' Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir görüşme yapacaklarını söyledi.'Biz de dünya haritasını belirli renklerle boyayabiliriz' Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Lavrov, Rusya'nın soydaşlarının da çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve kendilerinin de dünya haritasını belirli renklerle boyayabileceğini söyledi.Rusya'nın hazırlayacağı haritanın neredeyse tüm dünyayı kapsayacağını vurgulayan Lavrov şöyle devam etti: "Soydaşlarla bağları sürdürmekte utanç verici bir şey görmüyorum. Bizim soydaşlarımızın ve yurttaşlarımızın da yaşadığı coğrafyalar var. Biz de dünya haritasını belirli renklerle boyayarak onlara farklı bir ton verebiliriz. Elbette en başta tüm post Sovyet coğrafyası. Ayrıca Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde, İsrail'de, ABD'de, Latin Amerika'da, Arjantin'de de SSCB halklarını temsil eden çok sayıda yurttaşımız var." 'Türk Devletleri Teşkilatı'nın askeri işbirliği boyutları olursa fayda sağlamaz' Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı kurduğunu, Kazakistan'da bir zirve yapıldığını anımsatan Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Rusya buna normal bakıyor ve burada kültürel süreçler ve dilsel geleneklerin desteklenmesi söz konusuysa bunda korkulacak bir şey olmadığını düşünüyor. Eğer sizin duyduğunuz ancak bizim henüz teyit etmediğimiz askeri işbirliği boyutları söz konusu olursa, elbette bu fayda sağlamaz. Bunun Türkiye'nin ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki partnerlerinin çıkarına olduğunu düşünmüyorum. Liderler telefonla konuşacak, ben de yarın Stockholm'de AGİT toplantısı çerçevesinde Türk Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bu konuları açıkça, şeffaf bir şekilde istişare edeceğiz. Çıkar dengesinin gözetilmesi gereken sorunları ve açıklamaları adil bir şekilde ortaya koymalıyız."
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https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlinden-turk-dunyasi-haritasi-aciklamasi-merkezi-rusyanin-altay-bolgesi-olmaliydi-1051011550.html
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rusya, vladimir putin, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, türkiye, donbass, ukrayna, türk, harita
Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
11:46 01.12.2021 (güncellendi: 12:27 01.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.
Federasyon Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu açıklamasını anımsattı.
Rusya'nın Türk basınının bu tür açıklamalara verdiği tepkileri izlediğini kaydeden Lavrov, "Türkiye, Ukrayna konusunda özel bir tutuma sahip. Özellikle, 'Kırım'ın ilhakının kabul edilemez olduğuna' dair açıklamalar yapıyor ve Minsk anlaşmalarında taraflar Kiev, Donetsk ve Lugansk olarak doğrudan belirtilmesine rağmen Rusya'ya anlaşmaları uygulama çağrısı yapıyor. Bu yaklaşım, Erdoğan'ın kısa süre önceki açıklamasında tezahür etti" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiğini belirten Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ile Erdoğan arasında planlanan telefon görüşmesinde bu konunun istişare edileceğini düşündüğünü ifade etti.
Türkiye ve Rusya liderleri, dışişleri bakanları arasındaki ilişkilerin çok pozitif olduğunun altını çizen Lavrov, "Önemli uluslararası sorunlardaki bir dizi görüş ayrılıkları tüm ciddiyetini korurken, bu görüş ayrılıklarına ve bu sorunlarla daha etkili şekilde nasıl başa çıkılacağına dair istişareler, her zaman dostane, açık ve karşılıklı saygıya dayalı şekilde gerçekleşiyor" diye konuştu.
'Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de görüşeceğiz'
Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yarın Stockholm'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir görüşme yapacaklarını söyledi.
'Biz de dünya haritasını belirli renklerle boyayabiliriz'
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Lavrov, Rusya'nın soydaşlarının da çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve kendilerinin de dünya haritasını belirli renklerle boyayabileceğini söyledi.
Rusya'nın hazırlayacağı haritanın neredeyse tüm dünyayı kapsayacağını vurgulayan Lavrov şöyle devam etti: "Soydaşlarla bağları sürdürmekte utanç verici bir şey görmüyorum. Bizim soydaşlarımızın ve yurttaşlarımızın da yaşadığı coğrafyalar var. Biz de dünya haritasını belirli renklerle boyayarak onlara farklı bir ton verebiliriz. Elbette en başta tüm post Sovyet coğrafyası. Ayrıca Almanya'da, diğer Avrupa ülkelerinde, İsrail'de, ABD'de, Latin Amerika'da, Arjantin'de de SSCB halklarını temsil eden çok sayıda yurttaşımız var."
'Türk Devletleri Teşkilatı'nın askeri işbirliği boyutları olursa fayda sağlamaz'
Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı kurduğunu, Kazakistan'da bir zirve yapıldığını anımsatan Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Rusya buna normal bakıyor ve burada kültürel süreçler ve dilsel geleneklerin desteklenmesi söz konusuysa bunda korkulacak bir şey olmadığını düşünüyor. Eğer sizin duyduğunuz ancak bizim henüz teyit etmediğimiz askeri işbirliği boyutları söz konusu olursa, elbette bu fayda sağlamaz. Bunun Türkiye'nin ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki partnerlerinin çıkarına olduğunu düşünmüyorum. Liderler telefonla konuşacak, ben de yarın Stockholm'de AGİT toplantısı çerçevesinde Türk Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bu konuları açıkça, şeffaf bir şekilde istişare edeceğiz. Çıkar dengesinin gözetilmesi gereken sorunları ve açıklamaları adil bir şekilde ortaya koymalıyız."