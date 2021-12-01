https://tr.sputniknews.com/20211201/lodos-etkisiyle-yola-dusen-halilar-calindi-1051323553.html

Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı

Esenler’de balkona asılan halılar, lodos nedeniyle sokağa düştü. Bölgeden geçen bir kişi halıları çalarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

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lodos

türkiye

halı

hırsızlık

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Esenler'de de bir dairenin balkonunda asılı olan iki halı, şiddetli rüzgar nedeniyle sokağa savruldu.O anlarda sokaktan geçen bir şahıs, sokağa düşen halıları çalarak yoluna devam etti.Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olay anını anbean kaydetti. Görüntülerde, fırsatçının halıları alıp yola koyulduğu anlar görülüyor.

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lodos, halı, hırsızlık