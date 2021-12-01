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Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
Esenler’de balkona asılan halılar, lodos nedeniyle sokağa düştü. Bölgeden geçen bir kişi halıları çalarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:13+0300
2021-12-01T12:13+0300
2021-12-01T12:15+0300
lodos
türkiye
halı
hırsızlık
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Esenler'de de bir dairenin balkonunda asılı olan iki halı, şiddetli rüzgar nedeniyle sokağa savruldu.O anlarda sokaktan geçen bir şahıs, sokağa düşen halıları çalarak yoluna devam etti.Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olay anını anbean kaydetti. Görüntülerde, fırsatçının halıları alıp yola koyulduğu anlar görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-koca-lodos-nedeniyle-5-kisi-hayatini-kaybetti-63-kisi-yaralandi-1051310825.html
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lodos, halı, hırsızlık
Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı 12:13 01.12.2021 (güncellendi: 12:15 01.12.2021)
Esenler’de balkona asılan halılar, lodos nedeniyle sokağa düştü. Bölgeden geçen bir kişi halıları çalarak yoluna devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
Esenler'de de bir dairenin balkonunda asılı olan
iki halı, şiddetli rüzgar nedeniyle sokağa savruldu.
O anlarda sokaktan geçen bir şahıs, sokağa düşen
halıları çalarak yoluna devam etti.
Mahallede bulunan bir güvenlik kamerası, olay anını anbean kaydetti. Görüntülerde, fırsatçının halıları alıp yola koyulduğu anlar görülüyor.