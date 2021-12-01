https://tr.sputniknews.com/20211201/lodos-nedeniyle-batan-gemiler-kurtarilmayi-bekliyor--1051323857.html

Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

İstanbul’da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal’da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T12:19+0300

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türkiye

istanbul

maltepe

kartal

lodos

fırtına

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul’da 3 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor.Maltepe’de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.Kartal’da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-firtina-yarin-yurdu-terk-edecek-kar-yagisi-geliyor-1051301541.html

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istanbul, maltepe, kartal, lodos, fırtına, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)