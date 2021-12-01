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https://tr.sputniknews.com/20211201/lodos-nedeniyle-batan-gemiler-kurtarilmayi-bekliyor--1051323857.html
Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
İstanbul’da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal’da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:19+0300
2021-12-01T12:19+0300
2021-12-01T12:19+0300
türkiye
istanbul
maltepe
kartal
lodos
fırtına
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul’da 3 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor.Maltepe’de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.Kartal’da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-firtina-yarin-yurdu-terk-edecek-kar-yagisi-geliyor-1051301541.html
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istanbul, maltepe, kartal, lodos, fırtına, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
İstanbul’da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal’da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor.
İstanbul’da 3 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor.
Maltepe’de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.
Kartal’da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.