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Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
İstanbul’da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal’da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
maltepe
kartal
lodos
fırtına
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İstanbul’da 3 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor.Maltepe’de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.Kartal’da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-firtina-yarin-yurdu-terk-edecek-kar-yagisi-geliyor-1051301541.html
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istanbul, maltepe, kartal, lodos, fırtına, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor

12:19 01.12.2021
© DHAMaltepe ve Kartal’da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
Maltepe ve Kartal’da lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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İstanbul’da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal’da batan 2 gemi ile yan yatan 2 gemi kıyıda kurtarılmayı bekliyor.
İstanbul’da 3 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe ve Kartal sahillerinde karaya oturarak su alan gemiler, kurtarılmayı bekliyor.
Maltepe’de kıyıya vuran AYİŞ-1 isimli Ro-Ro gemisi etrafına şerit çekilerek, güvenlik önlemi alındığı görülürken, geminin arka kısmının büyük bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.
Kartal’da batan 60 metre uzunluğunda ki ÜMİT-K ve yan yatan UMUT isimli kuru yük gemileri de kurtarılmayı bekliyor.
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