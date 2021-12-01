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Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor
Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor
Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T04:27+0300
2021-12-01T04:27+0300
dünya
suriye
lübnan
katar
doğalgaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Doha'yı ziyaret eden Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Katarlı mevkidaşı Sad bin Şeride el-Kabi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.Fayyad, Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) gazlaştırılması işleminin yapılması için Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe bölgesinin seçildiğini, gazın Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını söyledi.Katar'dan gelecek gazın Lübnan için önemine değinen Fayyad, Amman yönetiminin bu konuya onay vermesi için Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmelere başlandığını kaydetti.Fayyad, Katar gazına ilişkin çözümün yanı sıra Mısır gazının da yine Suriye üzerinden getirilmesinin beklendiğini bunun da Lübnan'daki enerji sıkıntısının çözüm yolları arasında olduğunu söyledi.Lübnan'da akaryakıt sıkıntısından kaynaklanan enerji krizi sebebiyle gün içinde saatlerce elektrik kesintileri yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/lubnan-hizbullahi-irandan-aldigi-akaryakiti-suriye-uzerinden-ulkeye-tasidi-1048958787.html
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suriye, lübnan, katar, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor

04:27 01.12.2021
© REUTERS / Mohamed AzakirLübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
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Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.
Doha'yı ziyaret eden Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Katarlı mevkidaşı Sad bin Şeride el-Kabi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Fayyad, Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) gazlaştırılması işleminin yapılması için Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe bölgesinin seçildiğini, gazın Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını söyledi.
Katar'dan gelecek gazın Lübnan için önemine değinen Fayyad, Amman yönetiminin bu konuya onay vermesi için Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmelere başlandığını kaydetti.
Fayyad, Katar gazına ilişkin çözümün yanı sıra Mısır gazının da yine Suriye üzerinden getirilmesinin beklendiğini bunun da Lübnan'daki enerji sıkıntısının çözüm yolları arasında olduğunu söyledi.
Lübnan'da akaryakıt sıkıntısından kaynaklanan enerji krizi sebebiyle gün içinde saatlerce elektrik kesintileri yaşanıyor.
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