https://tr.sputniknews.com/20211201/lukasenko-belarus-siniri-kapatirsa-sonuclari-olacak-1051324012.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın tehdit ettiği gibi sınırı kapatması durumunda bunun sonuçlarının olacağını, enerji kaynaklarının... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:22+0300
2021-12-01T12:22+0300
2021-12-01T12:37+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
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Sputnik’e röportaj veren Lukaşenko, “Orada Polonyalılar ya da başka birileri beni boğduğunda ben anlaşmalara mı bakacağım? Belarus'la sınırı kapatmaya mı karar verdiler. İyi, kapatsınlar. Biz öyle pek sık Avrupa Birliği’ne gitmiyoruz. Ya ben sınırı kapatırsam ne olacak? Bizim üzerimizden özellikle de Rusya’ya, Çin’e uzanan akış nasıl sağlanacak?” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna ile olan güneydeki sınırının kapalı olduğunu, Polonya’nın bu durumda Ukrayna’yı kullanamayacağını belirten Lukaşenko, “Bu nedenle birtakım açıklamalar yapmadan önce o kuş beynini iki elinin arasına alıp ne saçmaladığını anlayacaksın” dedi.Lukaşenko, Polonya’ya sınırı kapatıp bundan hangi tarafın daha çok zarar göreceğini anlaması teklifinde bulundu.Devlet Başkanı, “Kapatman kimin zararına olacak? Kendinin mi? İyi, kapat. Ama bir düşün, Rusya’dan enerji kaynaklarını nasıl alacaksın?” dedi.Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna tarafından bir saldırganlığıyla karşı karşıya kalması durumunda Moskova’nın yanında olacaklarını, hiçbir zaman Ukrayna’daki milliyetçi zehirlenmelerin yanında durmayacaklarını söyledi.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:22 01.12.2021 (güncellendi: 12:37 01.12.2021)
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın tehdit ettiği gibi sınırı kapatması durumunda bunun sonuçlarının olacağını, enerji kaynaklarının geçişini durdurmaya hazır olduğunu söyledi.
Sputnik’e röportaj veren Lukaşenko, “Orada Polonyalılar ya da başka birileri beni boğduğunda ben anlaşmalara mı bakacağım? Belarus'la sınırı kapatmaya mı karar verdiler. İyi, kapatsınlar. Biz öyle pek sık Avrupa Birliği’ne gitmiyoruz. Ya ben sınırı kapatırsam ne olacak? Bizim üzerimizden özellikle de Rusya’ya, Çin’e uzanan akış nasıl sağlanacak?” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna ile olan güneydeki sınırının kapalı olduğunu, Polonya’nın bu durumda Ukrayna’yı kullanamayacağını belirten Lukaşenko, “Bu nedenle birtakım açıklamalar yapmadan önce o kuş beynini iki elinin arasına alıp ne saçmaladığını anlayacaksın” dedi.
Lukaşenko, Polonya’ya sınırı kapatıp bundan hangi tarafın daha çok zarar göreceğini anlaması teklifinde bulundu.
Devlet Başkanı, “Kapatman kimin zararına olacak? Kendinin mi? İyi, kapat. Ama bir düşün, Rusya’dan enerji kaynaklarını nasıl alacaksın?” dedi.
Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna tarafından bir saldırganlığıyla karşı karşıya kalması durumunda Moskova’nın yanında olacaklarını, hiçbir zaman Ukrayna’daki milliyetçi zehirlenmelerin yanında durmayacaklarını söyledi.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.