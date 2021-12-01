Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/lukasenko-belarus-siniri-kapatirsa-sonuclari-olacak-1051324012.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın tehdit ettiği gibi sınırı kapatması durumunda bunun sonuçlarının olacağını, enerji kaynaklarının... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:22+0300
2021-12-01T12:37+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051324594_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_60c91d957b05a1940cbf74c77908b6ca.jpg
Sputnik’e röportaj veren Lukaşenko, “Orada Polonyalılar ya da başka birileri beni boğduğunda ben anlaşmalara mı bakacağım? Belarus'la sınırı kapatmaya mı karar verdiler. İyi, kapatsınlar. Biz öyle pek sık Avrupa Birliği’ne gitmiyoruz. Ya ben sınırı kapatırsam ne olacak? Bizim üzerimizden özellikle de Rusya’ya, Çin’e uzanan akış nasıl sağlanacak?” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Ukrayna ile olan güneydeki sınırının kapalı olduğunu, Polonya’nın bu durumda Ukrayna’yı kullanamayacağını belirten Lukaşenko, “Bu nedenle birtakım açıklamalar yapmadan önce o kuş beynini iki elinin arasına alıp ne saçmaladığını anlayacaksın” dedi.Lukaşenko, Polonya’ya sınırı kapatıp bundan hangi tarafın daha çok zarar göreceğini anlaması teklifinde bulundu.Devlet Başkanı, “Kapatman kimin zararına olacak? Kendinin mi? İyi, kapat. Ama bir düşün, Rusya’dan enerji kaynaklarını nasıl alacaksın?” dedi.Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna tarafından bir saldırganlığıyla karşı karşıya kalması durumunda Moskova’nın yanında olacaklarını, hiçbir zaman Ukrayna’daki milliyetçi zehirlenmelerin yanında durmayacaklarını söyledi.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051324594_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f4d1c289250757f45b981ea73a3f0dcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, aleksandr lukaşenko

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak

12:22 01.12.2021 (güncellendi: 12:37 01.12.2021)
© REUTERS / BELTAAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / BELTA
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın tehdit ettiği gibi sınırı kapatması durumunda bunun sonuçlarının olacağını, enerji kaynaklarının geçişini durdurmaya hazır olduğunu söyledi.
Sputnik’e röportaj veren Lukaşenko, “Orada Polonyalılar ya da başka birileri beni boğduğunda ben anlaşmalara mı bakacağım? Belarus'la sınırı kapatmaya mı karar verdiler. İyi, kapatsınlar. Biz öyle pek sık Avrupa Birliği’ne gitmiyoruz. Ya ben sınırı kapatırsam ne olacak? Bizim üzerimizden özellikle de Rusya’ya, Çin’e uzanan akış nasıl sağlanacak?” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna ile olan güneydeki sınırının kapalı olduğunu, Polonya’nın bu durumda Ukrayna’yı kullanamayacağını belirten Lukaşenko, “Bu nedenle birtakım açıklamalar yapmadan önce o kuş beynini iki elinin arasına alıp ne saçmaladığını anlayacaksın” dedi.
Lukaşenko, Polonya’ya sınırı kapatıp bundan hangi tarafın daha çok zarar göreceğini anlaması teklifinde bulundu.
Devlet Başkanı, “Kapatman kimin zararına olacak? Kendinin mi? İyi, kapat. Ama bir düşün, Rusya’dan enerji kaynaklarını nasıl alacaksın?” dedi.
Lukaşenko, Rusya’nın Ukrayna tarafından bir saldırganlığıyla karşı karşıya kalması durumunda Moskova’nın yanında olacaklarını, hiçbir zaman Ukrayna’daki milliyetçi zehirlenmelerin yanında durmayacaklarını söyledi.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti. Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları yalanlamıştı.
Vladimir Putin-Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
SAVUNMA
Belarus lideri Lukaşenko: NATO, Polonya’ya nükleer silah yerleştirirse biz de Rusya’dan isteriz
Dün, 18:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45Tutmak istediği tabelayla birlikte uçtu
12:42Kadını yumruklayan saldırganı bisikletle 3 kilometre takip etti, polise yakalattı
12:41Erdoğan: Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir
12:34TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli
12:31Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı ​
12:26'Dünya genelinde Kovid-19 ile ilgili 114 milyondan fazla haber yapıldı'
12:22Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya sınırı kapatırsa sonuçları olacak
12:19Lodos nedeniyle batan gemiler kurtarılmayı bekliyor
12:15Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
12:13Lodos etkisiyle yola düşen halılar çalındı
12:07Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı
12:07MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
12:00Aşı olduğunu duyurmuştu: NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:581. derece sit alanında ağaç dikimine hapis cezası
11:57Diş tedavisi sonrası yüz felci geçiren kadın: 'Yapılmayan dişlere 16 bin lira ücret ödedim'
11:56EGM: Polis intiharlarının arttığı yönündeki iddialar doğruları yansıtmıyor
11:55Musk: Milyarlarca dolar kaybı bulunan SpaceX, küresel ekonomik durgunluk olursa iflas edebilir
11:51İBB’nin deniz taksileri yolcu taşımacılığına başladı
11:46Lavrov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabilir
11:43ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, Japonya semalarında havadan yakıt tankı bıraktı