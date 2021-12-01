https://tr.sputniknews.com/20211201/mahkeme-emirdag-yaylalarinda-altin-arama-faaliyetlerini-durdurdu-1051347062.html

Mahkeme, Emirdağ yaylalarında altın arama faaliyetlerini durdurdu

Mahkeme, Emirdağ yaylalarında altın arama faaliyetlerini durdurdu

Afyonkarahisar Emirdağ yaylalarında altın arayan TÜPRAG şirketine verilen geçici maden arama ruhsatının iptaline yönelik köylülerin açtığı davayı reddeden... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T20:07+0300

2021-12-01T20:07+0300

2021-12-01T20:07+0300

yaşam

emirdağ

afyonkarahisar

altın

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Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, alanda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini belirterek, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.Afyonkarahisar Valiliği'nin, Kanada merkezli TÜPRAG şirketine Emirdağ'a bağlı Tez köyü sınırları içerisinde mera vasıflı 7 bin 899,99 metrekarelik arazide maden arama ve sondaj faaliyetine geçici olarak izin vermesi üzerine Tez köyü, Türkmen Akören köyü, Suvermez Köyü ve Dere köyü muhtarlıklarının yanı sıra, Emirdağ Süt Üreticileri Birliği, Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından dava açıldı.Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine davacılar, üst mahkemeye itiraz etti.Dosyaya bakan Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, alt mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Bilirkişi raporunun ardından yeniden bir karar verilmesi gerektiğine vurgu yapılan mahkeme kararında, ilk derece mahkemesince keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan karar verildiğine dikkat çekildi.Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu üyesi ve sözcüsü Nurettin Yılmaz, kararın bölge halkındaki umudu yeşerttiğini söyledi. Yılmaz, "Emirdağ'da 200 bin baş koyunumuz var. 100 bin başı yaylaya çıkıyor. 100 bin baş koyunun en az 50-60 bininin, gelecekte ise tamamının yayladan inmesi demek. Vatandaş bunları ovada beslemeye kalkarsa yılda en az 20 milyon lira ilave yem parası gelecek. Bölgede, o dağlardan beslenen göletler var. 15 bin dekar alan sulanıyor. Eğer o alanı kaybedersek yıllık 15 milyon lira kaybımız var. 60 bin koyun kaybı, yılda 100 bin kuzu kaybı demek. Üretim kaybımız olacak. Bu da yılda 2 milyar lira demek. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. İki sulama göleti yok olacak. 6-7 köyün içme suları bitecek. Kaybedeceğimiz derelerimizi, ileride siyanürden doğacak sağlık felaketini saymıyoruz bile. Bölgede hayvancılık ve tarım bitecektir. Karar bize moral oldu" diye konuştu.

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emirdağ , afyonkarahisar, altın