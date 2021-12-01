https://tr.sputniknews.com/20211201/mardinde-kesfedilen-bocege-eski-tarim-bakaninin-adi-verildi-phytocoris-iyribozi-1051326089.html

Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'

Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'

Kiraz bahçelerinde keşfedilen böceğe eski tarım bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:08+0300

2021-12-01T13:08+0300

2021-12-01T13:11+0300

böcek

yaşam

mardin

keşif

tarım bakanı

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Mardin'de keşfedilen yeni bir böcek türüne, eski Tarım Bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un adı verildi. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen yeni böcek türünün adını 'Phytocoris iyribozi' olarak açıkladı. Özgen, "Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi" dedi.Yeni böcek türü, Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde keşfedildi.Araştırmalara Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi katıldı.Prof. Dr. Özgen'in saptadığı yeni türün yarım kanatlılar takımından, bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait yeni bir tür olduğu belirlendi.'İyriboz, Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından''Phytocoris iyribozi' adlı yeni türle ilgili yayın geçen ay Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. İsim önerisi ise Prof. Dr. Serdar Tezcan'dan geldi. İyriboz'un Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından ve zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından olduğu belirtildi. İyriboz, 1950'lerde bir süre Tarım Bakanlığı yaptı.Yeni böcek türünün örneklerinin İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesi'nde (LEMT) saklandığı belirtildi. Canlının beslenme davranışları da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.Prof. Dr. İnanç Özgen, keşifle ilgili şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20210908/adiyamanda-yeni-bir-bocek-turu-kesfedildi-bocege-bidessus-anatolicus-adiyaman-adi-verildi-1048708416.html

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