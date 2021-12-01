Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211201/mardinde-kesfedilen-bocege-eski-tarim-bakaninin-adi-verildi-phytocoris-iyribozi-1051326089.html
Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'
Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'
Kiraz bahçelerinde keşfedilen böceğe eski tarım bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T13:08+0300
2021-12-01T13:11+0300
böcek
yaşam
mardin
keşif
tarım bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051325675_0:0:831:467_1920x0_80_0_0_132d5866bc12f11a7acb2bbc32b731a5.jpg
Mardin'de keşfedilen yeni bir böcek türüne, eski Tarım Bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un adı verildi. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen yeni böcek türünün adını 'Phytocoris iyribozi' olarak açıkladı. Özgen, "Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi" dedi.Yeni böcek türü, Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde keşfedildi.Araştırmalara Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi katıldı.Prof. Dr. Özgen'in saptadığı yeni türün yarım kanatlılar takımından, bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait yeni bir tür olduğu belirlendi.'İyriboz, Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından''Phytocoris iyribozi' adlı yeni türle ilgili yayın geçen ay Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. İsim önerisi ise Prof. Dr. Serdar Tezcan'dan geldi. İyriboz'un Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından ve zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından olduğu belirtildi. İyriboz, 1950'lerde bir süre Tarım Bakanlığı yaptı.Yeni böcek türünün örneklerinin İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesi'nde (LEMT) saklandığı belirtildi. Canlının beslenme davranışları da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.Prof. Dr. İnanç Özgen, keşifle ilgili şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20210908/adiyamanda-yeni-bir-bocek-turu-kesfedildi-bocege-bidessus-anatolicus-adiyaman-adi-verildi-1048708416.html
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051325675_81:0:704:467_1920x0_80_0_0_0159714c2e52b5e12464fba4d8309f6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
böcek, mardin, keşif, tarım bakanı

Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'

13:08 01.12.2021 (güncellendi: 13:11 01.12.2021)
© DHAEski tarım bakanı İyribozi'nin ismi verilen böcek
Eski tarım bakanı İyribozi'nin ismi verilen böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
Abone ol
Kiraz bahçelerinde keşfedilen böceğe eski tarım bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi.
Mardin'de keşfedilen yeni bir böcek türüne, eski Tarım Bakanlarından Nihat Şevket İyriboz'un adı verildi. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen yeni böcek türünün adını 'Phytocoris iyribozi' olarak açıkladı.
Özgen, "Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi" dedi.
Yeni böcek türü, Mardin'in Ömerli ilçesindeki kiraz bahçelerinde keşfedildi.
Araştırmalara Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Tezcan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Barış Çerçi katıldı.
Prof. Dr. Özgen'in saptadığı yeni türün yarım kanatlılar takımından, bitki tahtakuruları familyasında yer alan 'Phytocoris' cinsine ait yeni bir tür olduğu belirlendi.

'İyriboz, Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından'

'Phytocoris iyribozi' adlı yeni türle ilgili yayın geçen ay Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. İsim önerisi ise Prof. Dr. Serdar Tezcan'dan geldi. İyriboz'un Türkiye'deki ilk bitki korumacılarından ve zirai mücadele araştırma enstitülerinin kurucularından olduğu belirtildi. İyriboz, 1950'lerde bir süre Tarım Bakanlığı yaptı.
Yeni böcek türünün örneklerinin İzmir'deki Lodos Entomoloji Müzesi'nde (LEMT) saklandığı belirtildi. Canlının beslenme davranışları da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkacak.
Prof. Dr. İnanç Özgen, keşifle ilgili şöyle konuştu:
"Bu yeni bir tür, dünyada ilk defa tespit edildi, Mardin’in Ömerli ilçesinde kiraz bahçelerinde bulundu. Türün zararlı veya faydalı olduğu yönünde herhangi bir kaydımız yok. Türün erkeği ve dişisi İzmir Lodos Entomoloji Müzesi'nde saklanıyor. Bu türün bizim için en onur verici yönü; tarım bakanı olan, ülkemiz tarımına ve zirai mücadele enstitülerinin açılmasına katkıda bulunan Nihat Şevket İyriboz adına isimlendirilmesi. Bu türün yayını Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Ülkemize hayırlı olsun."
Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
YAŞAM
Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi
8 Eylül, 03:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:1625. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi
14:13Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
14:13Dolar yeniden 13 liranın üzerine çıktı
14:12Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
14:10İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesinde
14:08Ceza ve infaz kurumlarında açık görüş yeniden başladı
14:05La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonunda 'Berlin' karakterini Squid Game'in yıldızı canlandıracak
13:47Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı
13:41Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: 'Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?'
13:39Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Yasasında var, gerekiyorsa yapar
13:36Eti, Negro'nun adını değiştiriyor
13:30Bilim Kurulu üyesinden ‘Omicron’ açıklaması: Afrika aşılanmadan pandemi bitmez
13:30ABD'de 5 bin yıllık çam ağacı korumaya alındı: Yeri gizli tutuluyor
13:24Rusya, 3 yılı aşkın süredir ülkede olan ABD’li diplomatlara ayrılmaları için 2 ay süre verdi
13:23Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira sermaye şartı
13:21Futbolda devrim: FIFA'dan yarı otomatik ofsayt sistemi
13:12Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi İstanbul’a geliyor
13:08Mardin'de keşfedilen böceğe eski tarım bakanının adı verildi: 'Phytocoris İyribozi'
13:05İstanbul, Ekim'de son 2 yılın turist rekorunu kırdı
13:05'Hayvanlara eziyet' gerekçesiye aşı olmayı reddeden vegan, koronavirüs nedeniyle öldü