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https://tr.sputniknews.com/20211201/marketler-posete-yuzde-100-zam-istiyor-1051333691.html
Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor
Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor
Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri, yeniden değerlendirme oranları ile birlikte 25 kuruşluk poşet ücretinin tamamının artık devlete kalacağını belirterek... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:29+0300
2021-12-01T15:29+0300
ekonomi
market
poşet
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi.Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve Türkiye’deki en büyük zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusu hararetli tartışmalara sahne oldu.Plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep eden zincir marketlerin söz konusu fiyat artışında ısrarcı olduğu belirtildi.2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte poşetler 25 kuruştan satılıyordu.PAGEV'den zincir marketlere sert tepkiDünya'nın haberine göre, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatına ilişkin açıklama yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin zam talebine tepki gösterdi.Çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Eroğlu, marketçiye kalan payın giderek azaldığını ve gözlerin 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildiğini belirtti.Eroğlu, "2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor” dedi.Şimdi zincir marketlerin fedakarlık yapma zamanı olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Marketlerin 25 kuruşun az olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunu söyleyenler ancak bugün bir ekmeğin fiyatını ve asgari ücreti bilmeyenler olabilir. PAGEV olarak, zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz. Zincir marketler, poşet üzerinden para kazanmak yerine 2019 yılından önce olduğu gibi poşet parasını kendi bütçesinden karşılamalı. Aksi halde özellikle geçim dergi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur. Dar gelirli vatandaş, zincir marketleri zengin edemez” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210726/plastik-alisveris-posetleri-icin-yeni-kurallar-getirildi-1045053098.html
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market, poşet

Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor

15:29 01.12.2021
© AAmarket - alışveriş - poşet
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri, yeniden değerlendirme oranları ile birlikte 25 kuruşluk poşet ücretinin tamamının artık devlete kalacağını belirterek plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 zam istedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi.
Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve Türkiye’deki en büyük zincir marketlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda zam konusu hararetli tartışmalara sahne oldu.
Plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep eden zincir marketlerin söz konusu fiyat artışında ısrarcı olduğu belirtildi.
2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte poşetler 25 kuruştan satılıyordu.

PAGEV'den zincir marketlere sert tepki

Dünya'nın haberine göre, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatına ilişkin açıklama yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin zam talebine tepki gösterdi.
Çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Eroğlu, marketçiye kalan payın giderek azaldığını ve gözlerin 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildiğini belirtti.
Eroğlu, "2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor” dedi.
Şimdi zincir marketlerin fedakarlık yapma zamanı olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Marketlerin 25 kuruşun az olduğu görüşüne katılmıyoruz. Bunu söyleyenler ancak bugün bir ekmeğin fiyatını ve asgari ücreti bilmeyenler olabilir. PAGEV olarak, zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz. Zincir marketler, poşet üzerinden para kazanmak yerine 2019 yılından önce olduğu gibi poşet parasını kendi bütçesinden karşılamalı. Aksi halde özellikle geçim dergi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur. Dar gelirli vatandaş, zincir marketleri zengin edemez” ifadelerini kullandı.
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
DÜNYA
Plastik alışveriş poşetleri için yeni kurallar getirildi
26 Temmuz, 07:45
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