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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Merkez Bankası (MB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:15+0300
2021-12-01T12:15+0300
2021-12-01T12:36+0300
merkez bankası
ekonomi
euro
dolar
döviz
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.Merkez Bankası'nın müdahalesine doların tepkisi Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor. Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.MB’nin peş peşe faiz indirme kararının ardından döviz, TL karşısında son haftalarda hızlı bir şekilde değer kazanmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211118/merkez-bankasi-faizi-1-puan-indirdi-1050926431.html
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merkez bankası, euro, dolar, döviz
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:15 01.12.2021 (güncellendi: 12:36 01.12.2021)
Merkez Bankası (MB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası'nın müdahalesine doların tepkisi
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor.
Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.
MB’nin peş peşe faiz indirme kararının ardından döviz, TL karşısında son haftalarda hızlı bir şekilde değer kazanmaya başlamıştı.