https://tr.sputniknews.com/20211201/meteorolojiden-firtinanin-ardindan-kar-geliyor-aciklamasi-sicaklik-12-derece-birden-dusecek-1051318062.html

Meteoroloji'den 'Fırtınanın ardından kar geliyor' açıklaması: Sıcaklık 12 derece birden düşecek

Meteoroloji'den 'Fırtınanın ardından kar geliyor' açıklaması: Sıcaklık 12 derece birden düşecek

Türkiye, geçtiğimiz 2 gün şiddetli fırtınanın etkisi altındaydı. Fırtınanın ardından kar yağışı geliyor. Ülke genelinde sıcaklık 12 derece birden düşecek. İşte... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T09:44+0300

2021-12-01T09:44+0300

2021-12-01T09:43+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

şiddetli yağış

yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığıÜlkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RüzgarGüney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıBeklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluEGE: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı bulutluAKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı,ISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurluSİVAS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin bu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda hifif yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sbu sabah ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlıDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 8°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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