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MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bilinmesi gereken husus Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" dedi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T12:07+0300
2021-12-01T12:05+0300
politika
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MHP Genel Sekreteri Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bazı milletvekillerinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi. MHP'li Ataman, Bahçeli'nin Mansur Yavaş ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, "Şehrin çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmak yerine camiamız üzerinde hesaplar yapan, kumpaslar peşinde koşan Belediye Başkanı sıfatlı bir kendini bilmezin MHP aleyhine olan faaliyetlerinden, her kirli tezgahta bu parmağın yer aldığından haberdar olduğumuzun bilinmesinde fayda vardır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve Belediye Başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen CHP'nin sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu Belediye Başkanının ve onun partimize yönelik rezil kumpaslarının arkasında olduklarını zaten biliyoruz" dedi.
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chp, mhp, devlet bahçeli, ismet büyükataman, mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp), milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez

12:07 01.12.2021
© AAİsmet Büyükataman
İsmet Büyükataman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© AA
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bilinmesi gereken husus Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" dedi.
MHP Genel Sekreteri Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bazı milletvekillerinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi.
MHP'li Ataman, Bahçeli'nin Mansur Yavaş ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, "Şehrin çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmak yerine camiamız üzerinde hesaplar yapan, kumpaslar peşinde koşan Belediye Başkanı sıfatlı bir kendini bilmezin MHP aleyhine olan faaliyetlerinden, her kirli tezgahta bu parmağın yer aldığından haberdar olduğumuzun bilinmesinde fayda vardır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve Belediye Başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen CHP'nin sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu Belediye Başkanının ve onun partimize yönelik rezil kumpaslarının arkasında olduklarını zaten biliyoruz" dedi.
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