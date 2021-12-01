https://tr.sputniknews.com/20211201/nasa-yeni-bir-gezegen-kesfetti-bir-yil-yalnizca-16-saat-suruyor-1051316891.html

NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor

NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'dan binlerce ışıkyılı uzaklıkta 'TOI-2109b' adlı gezegen keşfetti. Yeni gezegende bir yılın yalnızca 16... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T08:26+0300

2021-12-01T08:26+0300

2021-12-01T08:25+0300

yaşam

nasa

keşif

gezegen

massachusetts institute of technology (mit)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102048/50/1020485062_1:0:1137:639_1920x0_80_0_0_7eca7455e3d66a1fcc033bb54fea865d.jpg

Yeni duyurulan ötegezegen (Güneş Sistemi’nin dışında), bilim insanlarının "sıcak Jüpiterler" olarak adlandırdıkları bir kategoriye ait. Gökbilimciler bugüne kadar 400'den fazla sıcak Jüpiter tespit etmiş olsa da, araştırmacılar hiçbirinin TOI-2109b gibi olmadığını söylüyor.10 milyon yıl sonra olmayabilirMassachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir ötegezegen bilimcisi Avi Shporer, "Her şey onun bir gezegen olmasıyla tutarlı ve çok ilginç nadir bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik" dedi.Güneş sisteminin ötesindeki gezegen avı, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 4 binden fazla uzak Dünya ortaya çıkardı.Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği söylendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, keşif, gezegen, massachusetts institute of technology (mit)