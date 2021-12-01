Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211201/oktay-kaynarca-suleyman-cakiri-yeniden-canlandiracagi-iddialariyla-ilgili-konustu-1051332325.html
Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu
Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:02+0300
2021-12-01T15:06+0300
oktay kaynarca
yaşam
kurtlar vadisi
süleyman çakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332225_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_db2e5a9f8ff60c3456ba2265921a89df.jpg
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın, fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.Kaynarca’nın yıllar önce canlandırdığı karakter üzerine hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.Son dönemde Oktay Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haberin dolaşması üzerine, ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.‘Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum’Magazin Burada’nın haberine göre Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211126/dizi-ekibine-saldiri-davasinda-ifade-veren-oktay-kaynarca-sikayetciyim-1051176576.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051332225_199:0:810:458_1920x0_80_0_0_e3f808bdb0359f6c45f10fd36832e6c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oktay kaynarca, kurtlar vadisi, süleyman çakır

Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu

15:02 01.12.2021 (güncellendi: 15:06 01.12.2021)
© YouTube/Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır, Oktay Kaynarca
Süleyman Çakır, Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© YouTube/Kurtlar Vadisi
Abone ol
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağı iddialarına ilişkin, "Karakterin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz" dedi.
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın, fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.
Kaynarca’nın yıllar önce canlandırdığı karakter üzerine hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.
Son dönemde Oktay Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haberin dolaşması üzerine, ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

‘Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum’

Magazin Burada’nın haberine göre Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:
“Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.”
Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.
Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
YAŞAM
Dizi ekibine saldırı davasında ifade veren Oktay Kaynarca: Şikayetçiyim
26 Kasım, 14:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:43Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır'dan ilk fotoğraf
15:42Bangladeş'te başbakanın babasının duvar resmine izin vermeyen belediye başkanı tutuklandı
15:39Cumhuriyet: 20 Sayfa olan gazetemiz 14 sayfaya indirilmiş, renkli sayfalar azaltılmıştır
15:37Yüz tanıma yazılım firması veri ihlali nedeniyle 17 milyon sterlin cezayla karşı karşıya
15:29Marketler poşete yüzde 100 zam istiyor
15:28HPV aşısının ücretsiz olmasını istediler
15:23Klopp'tan Ballon d'Or eleştirisi: Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı
15:07Belçika'da göçmenlerin çadırları çöpe atıldı
15:03Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Polis yaptı' iftirası ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı?
15:02Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu
14:57Placebo, 18 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
14:53Erdoğan: Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
14:44Babasını öldürüp annesini yaralayan kişiye müebbet: 'Amerika başkanıyım, beni serbest bırakın'
14:43Disney'den Simpsons'a 'Tiananmen' sansürü
14:40Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı
14:36Dünyanın yaşamak için en pahalı şehirleri listesi: Tel Aviv, Paris'i sollayıp birinci oldu
14:28Galatasaray Başkanı Elmas: Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var
14:27Bakan Koca, sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapılacağını duyurdu
14:23Taksiciler lodosta da pazarlık yapıp müşteri seçti
14:1625. Aydın Doğan Vakfı ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye verildi