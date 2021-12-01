https://tr.sputniknews.com/20211201/oktay-kaynarca-suleyman-cakiri-yeniden-canlandiracagi-iddialariyla-ilgili-konustu-1051332325.html

Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu

Oktay Kaynarca, 'Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı' iddialarıyla ilgili konuştu

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan, son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T15:02+0300

2021-12-01T15:02+0300

2021-12-01T15:06+0300

oktay kaynarca

yaşam

kurtlar vadisi

süleyman çakır

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Oyuncu Oktay Kaynarca'nın, fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor.Kaynarca’nın yıllar önce canlandırdığı karakter üzerine hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.Son dönemde Oktay Kaynarca’nın yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haberin dolaşması üzerine, ünlü oyuncudan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.‘Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum’Magazin Burada’nın haberine göre Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.

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oktay kaynarca, kurtlar vadisi, süleyman çakır