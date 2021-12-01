https://tr.sputniknews.com/20211201/otobus-duraginda-sevgilisiyle-tartisan-adam-kendini-vurdu-1051346570.html

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam kendini vurdu

Otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam kendini vurdu

İstanbul'da E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs durağında sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki adam, silahla kendini vurdu. Olay yerinde bulunan... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:48+0300

2021-12-01T19:48+0300

2021-12-01T19:48+0300

yaşam

istanbul

tartışma

acıbadem

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Olay, saat 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu, sevgilisiyle birlikte karayolu üzerindeki otobüs duraklarına geldi.Kadın burada sevgilisi Karslıoğlu ile tartıştıktan sonra otobüse binerek ayrıldı. Belinden tabancasını çıkartan Karslıoğlu ise başını dayayarak ateşledi.İhbarı üzerine olay sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan tetkikler sonucu Karslıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.'Kadın vuramazsın dedi o da vurdu'Yapılan incelemeler sonucunda kadının Karslıoğlu hakkında emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Kadın vuramazsın, o da vururum dedi. Bu şekilde tartıştılar sonra adam kendini vurdu” dedi.

istanbul

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istanbul, tartışma, acıbadem