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Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz
Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruzRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’dan, Rusya sınırlarına... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T14:12+0300
2021-12-01T14:12+0300
2021-12-01T14:21+0300
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Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruz 14:12 01.12.2021 (güncellendi: 14:21 01.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Putin: NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin garantisi için görüşmeler yapmak istiyoruzRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’dan, Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğinin garantisini isteyecekleri görüşmeler başlatmak istediklerini söyledi.