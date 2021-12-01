Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı

İnternet üzerinden film izleme platformu Netflix, 282 milyon saatlik görüntülenme saatiyle şimdiye dek en çok izlenen Netflix filmi olan 2018 yapımı Bird Box filminin rekorunun kırıldığını duyurdu.Platformun açıklamasına göre yayına girdiği 12 Kasım 2021'den bu yana 328.8 milyon saatlik görüntülenme saatine ulaşan Red Notice, en çok izlenen Netflix filmi oldu. Şimdiye dek dünya çapındaki tüm Netflix abonelerinin yarısının Red Notice filmini izlediği belirtilirken, filmin bu rekoru yalnızca 18 günde kırdığının altı çizildi. Sandra Bullock'un başrolünde olduğu Bird Box filminin bu rekoru kırması 4 hafta içinde mümkün olmuştu.Red Notice, geçtiğimiz hafta sinemalarda da gösterime girmişti.
Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'ın başrollerini paylaştığı 2021 yapımı Red Notice filmi, Netflix tarihinin en çok izlenen filmi olarak kayıtlara geçti.
İnternet üzerinden film izleme platformu Netflix, 282 milyon saatlik görüntülenme saatiyle şimdiye dek en çok izlenen Netflix filmi olan 2018 yapımı Bird Box filminin rekorunun kırıldığını duyurdu.
Platformun açıklamasına göre yayına girdiği 12 Kasım 2021'den bu yana 328.8 milyon saatlik görüntülenme saatine ulaşan Red Notice, en çok izlenen Netflix filmi oldu.
Holy shit 🤯 RED NOTICE is now the most watched film in @netflix history. Previous record held by BIRD BOX in 2018 with 282 million hours viewed. With still 11 days to go, RED NOTICE has been viewed for 392 MILLION HOURS. F’n insane 🙏🏾🥃@SevenBucksProdhttps://t.co/QQ3ygdVbUt
Şimdiye dek dünya çapındaki tüm Netflix abonelerinin yarısının Red Notice filmini izlediği belirtilirken, filmin bu rekoru yalnızca 18 günde kırdığının altı çizildi. Sandra Bullock'un başrolünde olduğu Bird Box filminin bu rekoru kırması 4 hafta içinde mümkün olmuştu.
Red Notice, geçtiğimiz hafta sinemalarda da gösterime girmişti.