https://tr.sputniknews.com/20211201/red-notice-netflixin-en-cok-izlenen-filmi-olarak-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1051328386.html

Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı

Red Notice, Netflix'in en çok izlenen filmi olarak tüm zamanların rekorunu kırdı

Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds'ın başrollerini paylaştığı 2021 yapımı Red Notice filmi, Netflix tarihinin en çok izlenen filmi olarak kayıtlara geçti. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T13:47+0300

2021-12-01T13:47+0300

2021-12-01T13:54+0300

yaşam

netflix

ryan reynolds

dwayne johnson

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050435336_0:23:1201:698_1920x0_80_0_0_fe536d250cd46964a42cd78b3c3f0d3c.jpg

İnternet üzerinden film izleme platformu Netflix, 282 milyon saatlik görüntülenme saatiyle şimdiye dek en çok izlenen Netflix filmi olan 2018 yapımı Bird Box filminin rekorunun kırıldığını duyurdu.Platformun açıklamasına göre yayına girdiği 12 Kasım 2021'den bu yana 328.8 milyon saatlik görüntülenme saatine ulaşan Red Notice, en çok izlenen Netflix filmi oldu. Şimdiye dek dünya çapındaki tüm Netflix abonelerinin yarısının Red Notice filmini izlediği belirtilirken, filmin bu rekoru yalnızca 18 günde kırdığının altı çizildi. Sandra Bullock'un başrolünde olduğu Bird Box filminin bu rekoru kırması 4 hafta içinde mümkün olmuştu.Red Notice, geçtiğimiz hafta sinemalarda da gösterime girmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, ryan reynolds, dwayne johnson, rekor