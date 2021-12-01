https://tr.sputniknews.com/20211201/reuters-turkiye-sahip-olmadigi-parayi-harciyor-1051345925.html

Reuters: Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor

Reuters: Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri yükseltmeyeceğine dair konuşma yapmasından dakikalar önce, Merkez Bankası'nın Türk Lirasının düşüşünü... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T19:29+0300

2021-12-01T19:29+0300

2021-12-01T19:29+0300

ekonomi

analiz

recep tayyip erdoğan

enflasyon

reuters

dolar

merkez bankası

haber

faiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha yüksek faiz oranlarından vazgeçtiği bir konuşma yapmasından dakikalar önce, Merkez Bankası Türk Lirası'nı desteklemek için dolar sattığını duyurdu.Dasha Afanasieva imzalı haberde, Merkez Bankası'nın net rezervinin Kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştüğü, ancak yerel bankalarla yapılmış olan 48 milyar dolar değerindeki swaplar (takas) hesaplandığında rezervlerin ekside bulunduğu hatırlatıldı.Söz konusu haberde şu analizlere yer verildi:"Bankanın net rezervleri Kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştü. Ancak bu, yerel bankalardan rezervlerin kesinlikle negatif bölgede olduğu 48 milyar dolarlık başka bir takası içeriyor. Bu, liranın bu yıl dolar karşısında yüzde 40'tan fazla değer kaybetmesine neden olan para politikasını desteklemek için 'hatalı bir teklif' olarak yorumlanıyor. Para birimini desteklemek, Türkiye'nin hiperenflasyon ihtimalini yavaşlatabilir, ancak ülkenin dolar potu tükenme riskiyle karşı karşıya. Banka, 2019-2020'de lirayı sabitlemek için 128 milyar dolar sattı ve yine de oranları artırmak zorunda kaldı. Net rezervler Ağustos 2020'de 28 milyar dolar iken, 11 milyar dolara düşürmek sadece 5 ay sürdü. Bu rakam, 2003'ten beri görülen en düşük seviye. Rezervler ne kadar düşük olursa, devalüasyon o kadar olası hale gelir. Erdonomi pahalı bir uğraştır."

https://tr.sputniknews.com/20211201/merkez-bankasi-piyasa-doviz-satim-yoluyla-dogruda-mudahale-edilmektedir-1051323658.html

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analiz, recep tayyip erdoğan, enflasyon, reuters, dolar, merkez bankası, haber, faiz