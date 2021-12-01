https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-380den-fazla-kisinin-tahliyesi-icin-afganistanda--1051319514.html

Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da

Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait üç İl-76 uçağı Afganistan’ın başkenti Kabil’e insani yardım götürdü. Uçaklar Afganistan’dan 380’den fazla kişinin tahliyesini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T10:17+0300

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taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

il-76

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Afganistan’dan yapılacak üçüncü tahliye görevini organize etti. Afganistan’ın başkenti Kabil’e uçaklarla 36 ton insani yardım götürüldü. Uçaklarla 380’den fazla Rusya, Kolektif Güvenlik Örgütü (KGAÖ) ülkeleri vatandaşı ve Rus üniversitelerinde öğrenim gören Afgan öğrencinin tahliyesi gerçekleştirilecek. Rusya 18 Kasım’da da Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye etmişti.

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