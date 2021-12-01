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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-380den-fazla-kisinin-tahliyesi-icin-afganistanda--1051319514.html
Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da
Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da
Rusya Savunma Bakanlığı’na ait üç İl-76 uçağı Afganistan’ın başkenti Kabil’e insani yardım götürdü. Uçaklar Afganistan’dan 380’den fazla kişinin tahliyesini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:17+0300
2021-12-01T10:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
il-76
tahliye
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Afganistan’dan yapılacak üçüncü tahliye görevini organize etti. Afganistan’ın başkenti Kabil’e uçaklarla 36 ton insani yardım götürüldü. Uçaklarla 380’den fazla Rusya, Kolektif Güvenlik Örgütü (KGAÖ) ülkeleri vatandaşı ve Rus üniversitelerinde öğrenim gören Afgan öğrencinin tahliyesi gerçekleştirilecek. Rusya 18 Kasım’da da Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye etmişti.
rusya
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rusya, afganistan, il-76, tahliye

Rusya, 380’den fazla kişinin tahliyesi için Afganistan’da

10:17 01.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Afganistan
Rusya- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik
/
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Rusya Savunma Bakanlığı’na ait üç İl-76 uçağı Afganistan’ın başkenti Kabil’e insani yardım götürdü. Uçaklar Afganistan’dan 380’den fazla kişinin tahliyesini gerçekleştirecek.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Afganistan’dan yapılacak üçüncü tahliye görevini organize etti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’e uçaklarla 36 ton insani yardım götürüldü. Uçaklarla 380’den fazla Rusya, Kolektif Güvenlik Örgütü (KGAÖ) ülkeleri vatandaşı ve Rus üniversitelerinde öğrenim gören Afgan öğrencinin tahliyesi gerçekleştirilecek.
Rusya 18 Kasım’da da Afganistan’dan 200’den fazla kişi tahliye etmişti.
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