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Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili
Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili
Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, koronavirüse karşı geliştirilen Mir-19 ilacının Omicron varyantına karşı etkili... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T02:25+0300
2021-12-01T03:19+0300
koronavirüs
rusya
ilaç
koronavirüs
kovid-19
rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba)
mir-19
omicron
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FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, kurum tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen etiyotropik ilaç Mir-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olacağını ifade etti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Skvortsova, Mir-19'un tamamen yeni bir moleküle dayandığını ve klinik denemelerinin ikinci aşamasının diğer Kovid-19 ilaçlarına göre daha etkili olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, ilacın virüsün tüm varyantlarına karşı kullanılabileceğini kaydetti.Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.İlaç ayrıca, enfekte bir kişiyle doğrudan temastan sonra hastalığın gelişmesini önlemek için de kullanılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyada-omicron-varyantinin-tespiti-icin-ozel-test-kiti-gelistirildi-1051306274.html
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rusya, ilaç, koronavirüs, kovid-19, rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba), mir-19, omicron

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili

02:25 01.12.2021 (güncellendi: 03:19 01.12.2021)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, koronavirüse karşı geliştirilen Mir-19 ilacının Omicron varyantına karşı etkili olacağını duyurdu.
FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, kurum tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen etiyotropik ilaç Mir-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olacağını ifade etti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Skvortsova, Mir-19'un tamamen yeni bir moleküle dayandığını ve klinik denemelerinin ikinci aşamasının diğer Kovid-19 ilaçlarına göre daha etkili olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, ilacın virüsün tüm varyantlarına karşı kullanılabileceğini kaydetti.
Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.
İlaç ayrıca, enfekte bir kişiyle doğrudan temastan sonra hastalığın gelişmesini önlemek için de kullanılabilecek.
Rusya- Koronavirüs test - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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