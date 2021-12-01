https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-federal-tip-ve-biyoloji-ajansi-mir-19-omicron-varyantina-karsi-etkili-1051312983.html

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı: Mir-19, Omicron varyantına karşı etkili

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı (FMBA) Başkanı Veronika Skvortsova, koronavirüse karşı geliştirilen Mir-19 ilacının Omicron varyantına karşı etkili... 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T02:25+0300

2021-12-01T02:25+0300

2021-12-01T03:19+0300

koronavirüs

rusya

ilaç

koronavirüs

kovid-19

rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba)

mir-19

omicron

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FMBA Başkanı Veronika Skvortsova, kurum tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen etiyotropik ilaç Mir-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olacağını ifade etti.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Skvortsova, Mir-19'un tamamen yeni bir moleküle dayandığını ve klinik denemelerinin ikinci aşamasının diğer Kovid-19 ilaçlarına göre daha etkili olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, ilacın virüsün tüm varyantlarına karşı kullanılabileceğini kaydetti.Burun ve boğaz spreyi de dahil olmak üzere, farklı formlarda üretilmesi planlanan MİR-19, hastalığın orta seyrinde sitokin fırtınasına karşı uyararak, ağır formda geçirilmesini önlüyor.İlaç ayrıca, enfekte bir kişiyle doğrudan temastan sonra hastalığın gelişmesini önlemek için de kullanılabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211130/rusyada-omicron-varyantinin-tespiti-icin-ozel-test-kiti-gelistirildi-1051306274.html

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rusya, ilaç, koronavirüs, kovid-19, rusya federal tıbbi ve biyolojik ajansı (fmba), mir-19, omicron