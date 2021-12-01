https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-ile-asean-ulkeleri-ilk-kez-ortak-donanma-tatbikati-gerceklestiriyor-1051340207.html
Rusya ile ASEAN ülkeleri, ilk kez ortak donanma tatbikatı gerçekleştiriyor
Rusya ile ASEAN ülkeleri, ilk kez ortak donanma tatbikatı gerçekleştiriyor
Rusya Donanması, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile ilk ortak donanma tatbikatına başladı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T17:05+0300
2021-12-01T17:05+0300
2021-12-01T17:05+0300
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rusya
tatbikat
rusya donanması
asean
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Endonezya Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat Endonezya'daki dünyanın en önemli gemicilik güzergahlarından Malakka Boğazı'nda yapılıyor.Pasifik Okyanusu'nda, özellikle de Güney Çin Denizi çevresinde gerilimin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşen tatbikatta 10 ASEAN üyesinin tamamı yer alıyor.Endonezya, Tayland, Singapur, Vietnam, Malezya, Myanmar ve Bruney savaş gemileri veya uçaklarını tatbikata gönderirken Filipinler, sanal bir gözlemci statüsünde katılım sağlıyor.Tatbikatın başlama törenine katılan Rusya'nın ASEAN Daimi Temsilcisi Aleksandr Ivanov, bu tatbikatın bölgede barış, istikrar ve refahı sağlama amacı taşıdığını belirterek Rusya ile ASEN arasındaki stratejik partnerlikte yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.Rusya'nın büyük denizaltısavar gemisi 'Amiral Panteleyev' ile katıldığı tatbikat, 3 Aralık'ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211028/putin-rusya-ve-asean-ulkelerinin-ana-kuresel-sorunlara-iliskin-tutumlari-birbirine-yakin-1050263054.html
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rusya, tatbikat, rusya donanması, asean
Rusya ile ASEAN ülkeleri, ilk kez ortak donanma tatbikatı gerçekleştiriyor
Rusya Donanması, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile ilk ortak donanma tatbikatına başladı.
Endonezya Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat Endonezya'daki dünyanın en önemli gemicilik güzergahlarından Malakka Boğazı'nda yapılıyor.
Pasifik Okyanusu'nda, özellikle de Güney Çin Denizi çevresinde gerilimin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşen tatbikatta 10 ASEAN üyesinin tamamı yer alıyor.
Endonezya, Tayland, Singapur, Vietnam, Malezya, Myanmar ve Bruney savaş gemileri veya uçaklarını tatbikata gönderirken Filipinler, sanal bir gözlemci statüsünde katılım sağlıyor.
Tatbikatın başlama törenine katılan Rusya'nın ASEAN Daimi Temsilcisi Aleksandr Ivanov, bu tatbikatın bölgede barış, istikrar ve refahı sağlama amacı taşıdığını belirterek Rusya ile ASEN arasındaki stratejik partnerlikte yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.
Rusya'nın büyük denizaltısavar gemisi 'Amiral Panteleyev' ile katıldığı tatbikat, 3 Aralık'ta sona erecek.