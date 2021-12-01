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Rusya: Yaklaşık 150 bin doz Sputnik M aşısı üretildi
Rusya: Yaklaşık 150 bin doz Sputnik M aşısı üretildi
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M aşısından yaklaşık 150 bin doz üretildiğini... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T10:57+0300
2021-12-01T11:01+0300
dünya
rusya
aşı
koronavirüs
sputnik m
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Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin doz ürettik. Yıl sonuna kadar 200-250 bin dozu sivil dolaşıma sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, kasım sonunda 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211125/gamaleya-arastirma-merkezi-sputnik-m-koronavirus-asisinin-herhangi-bir-yan-etkisi-tespit-edilmedi-1051149273.html
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rusya, aşı, koronavirüs, sputnik m

Rusya: Yaklaşık 150 bin doz Sputnik M aşısı üretildi

10:57 01.12.2021 (güncellendi: 11:01 01.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12-17 yaş grubu için geliştirilen Sputnik M aşısından yaklaşık 150 bin doz üretildiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin doz ürettik. Yıl sonuna kadar 200-250 bin dozu sivil dolaşıma sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, kasım sonunda 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.
Rusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
KORONAVİRÜS
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi
25 Kasım, 16:44
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