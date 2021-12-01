https://tr.sputniknews.com/20211201/rusyada-son-24-saat-icinde-32-bin-837-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051337522.html

Rusya'da son 24 saat içinde 32 bin 837 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saat içinde 32 bin 837 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 837 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T16:16+0300

2021-12-01T16:16+0300

2021-12-01T16:17+0300

koronavirüs

rusya’da koronavirüs salgını

rospotrebnadzor

vaka

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 32 bin 837 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 648) yüzde 0.58 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 669 bin 718’e ulaştı.Son 24 saat içinde bin 226 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 276 bin 419’a ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 35 bin 679 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 364 bin 932 oldu.Başkent Moskova (2 bin 757) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 419) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 8) üçüncü sırada yer aldı.Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni koronavirüs varyantı Omicron'un potansiyel tehlikeli özellikleri nedeniyle PCR testlerinin geçerliliğini 72 saatten 48'e düşürme kararı almıştı. Test sonuçlarının yer aldığı sertifika, özellikle aşısız ve enfekte olmayan vatandaşların Covid Free bölgelerine girebilmelerine imkan tanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-yaklasik-150-bin-doz-sputnik-m-asisi-uretildi---1051320479.html

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rusya’da koronavirüs salgını, rospotrebnadzor, vaka