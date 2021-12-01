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Rusya'nın güneyinde geniş çaplı askeri tatbikat başladı
Rusya'nın güneyinde geniş çaplı askeri tatbikat başladı
Rusya Güney Askeri Bölgesi, ülkenin güneyinde başlayan askeri tatbikata motorize ve tank birliklerinden on binden fazla asker ve subayının katıldığını... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T15:53+0300
2021-12-01T16:03+0300
dmitriy peskov
savunma
rusya
ukrayna
tatbikat
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Rusya Güney Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde başlayan askeri eğitime katılmak üzere motorize ve tank birliklerinden on binden fazla asker ve subayının Rusya'nın güneyindeki poligonlara hareket ettiği belirtildi.Açıklamada, “Arazi koşullarında Güney Askeri Bölgesi'nin tüm askeri birliklerinin yaklaşık olarak üçte biri, yeni eğitim yılının kış eğitim dönemine başlayacak. Dönüşümlü olarak düzenlenen modüler eğitim sistemi, her ay tüm birliklere kapsamlı eğitim sağlıyor” ifadelerine yer verildi.Modüler sisteme göre gerçekleştirilen tatbikatının 30 poligonda yapılacak ilk aşamasında farklı birimlerin ortak olarak hareket edeceği aktiviteler planlanıyor. Birimlerin geri kalanının eğitimi ise ikinci ve üçüncü eğitim modülleri çerçevesinde kalıcı dağıtım noktalarında, kışlalardaki sınıflarda ve eğitim üslerinde başlayacak.Askerlerin konaklaması amacıyla poligonlarda APL-500 otonom saha kampları kuruldu.Rusya genelinde önümüzdeki yıl 20 binden fazla askeri eğitim aktivitesinin yapılması planlanıyor.Son zamanlarda Batı medyasında, Moskova’nın Kiev’e ‘taarruz’ hazırlığında olduğuna dair haberler yayınlanıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, komşu devlete yönelik herhangi bir taarruz planlanmadığını, bu haberlerin ABD’nin kötü niyetli propagandası olduğunu duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Rusya'nın birine saldıracağı hakkındaki iddialar, ayrıca herhangi bir şekilde saldırgan davrandığı anlamında Rusya'ya yönelik sitemler, kesinlikle dayanaktan yoksun ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-disislerinden-natoya-ukrayna-yaniti-eylemlerimiz-tamamen-savunma-amacli-1051294805.html
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tatbikat

Rusya'nın güneyinde geniş çaplı askeri tatbikat başladı

15:53 01.12.2021 (güncellendi: 16:03 01.12.2021)
© Sputnik / VDV Press service/ Igor RudenkoKırım'da askeri tatbikat
Kırım'da askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / VDV Press service/ Igor Rudenko
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Rusya Güney Askeri Bölgesi, ülkenin güneyinde başlayan askeri tatbikata motorize ve tank birliklerinden on binden fazla asker ve subayının katıldığını bildirdi.
Rusya Güney Askeri Bölgesi basın dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde başlayan askeri eğitime katılmak üzere motorize ve tank birliklerinden on binden fazla asker ve subayının Rusya'nın güneyindeki poligonlara hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Arazi koşullarında Güney Askeri Bölgesi'nin tüm askeri birliklerinin yaklaşık olarak üçte biri, yeni eğitim yılının kış eğitim dönemine başlayacak. Dönüşümlü olarak düzenlenen modüler eğitim sistemi, her ay tüm birliklere kapsamlı eğitim sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
Modüler sisteme göre gerçekleştirilen tatbikatının 30 poligonda yapılacak ilk aşamasında farklı birimlerin ortak olarak hareket edeceği aktiviteler planlanıyor. Birimlerin geri kalanının eğitimi ise ikinci ve üçüncü eğitim modülleri çerçevesinde kalıcı dağıtım noktalarında, kışlalardaki sınıflarda ve eğitim üslerinde başlayacak.
Askerlerin konaklaması amacıyla poligonlarda APL-500 otonom saha kampları kuruldu.
Rusya genelinde önümüzdeki yıl 20 binden fazla askeri eğitim aktivitesinin yapılması planlanıyor.
Son zamanlarda Batı medyasında, Moskova’nın Kiev’e ‘taarruz’ hazırlığında olduğuna dair haberler yayınlanıyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, komşu devlete yönelik herhangi bir taarruz planlanmadığını, bu haberlerin ABD’nin kötü niyetli propagandası olduğunu duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Rusya'nın birine saldıracağı hakkındaki iddialar, ayrıca herhangi bir şekilde saldırgan davrandığı anlamında Rusya'ya yönelik sitemler, kesinlikle dayanaktan yoksun ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.
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