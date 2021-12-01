https://tr.sputniknews.com/20211201/rusyanin-tiktoku-yappy-hizmete-girdi-1051310655.html

Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi

Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi

Gazprom-Media (GPM) şirketi, Yappy adını verdiği yeni sosyal paylaşım platformunu hizmete soktuğunu duyurdu. 01.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-01T00:27+0300

2021-12-01T00:27+0300

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yaşam

rusya

uygulama

tiktok

yappy

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Gazprom-Media şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un benzeri olan Yappy sosyal paylaşım platformunun hizmete girdiği kaydedildi.Yeni platformun kullanıcıları, TikTok’ta olduğu gibi, dikey formatta kaydedilmiş 60 saniyelik kısa videolar çekerek paylaşabiliyor.Açıklamada, 29 Kasım'da Yappy uygulamasının iOS ve Android platformlarında kullanıma sunulduğu, uygulamanın GPM'nin bünyesindeki Ritm Media tarafından geliştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya alanındaki en son trendleri karşılayacak olan bilişim teknolojisindeki bu yenilik, kısa dikey videoları destekleyen UGC video stok formatında yayınlanacak. Uygulama videoların izlenmesinin yanı sıra, kullanıcıların kendi başlarına içerik oluşturmalarına da imkan verecek."Uygulama, viral videolar oluşturmak ve düzenlemek için özel medya odasında işbirliğini kolaylaştıran ve içerik üretme süresini önemli ölçüde azaltan geniş bir araç yelpazesi sunuyor.GPM’nin eylül ayı sonlarında lansmanını yaptığı Yappy platformu, 60 saniyelik kısa dikey videolar oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için kullanılan bir mobil uygulama.

https://tr.sputniknews.com/20210907/rusya-disisleri-bakani-lavrov-tiktok-akimina-ilham-oldu-1048696567.html

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