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https://tr.sputniknews.com/20211201/saadet-partisinden-sayfa-yenilemekle-duzelmiyor-yeni-sayfa-acalim-paylasimi-1051349164.html
Saadet Partisi'nden 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' paylaşımı
Saadet Partisi'nden 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' paylaşımı
Saadet Partisi sosyal medyadan 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' başlıklı videolu bir paylaşım yaptı. 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T21:42+0300
2021-12-01T21:42+0300
2021-12-01T21:49+0300
politika
video
saadet partisi
twitter
recep tayyip erdoğan
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Saadet Partisi, resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım" ifadesi yer aldı.Arama motoruna yazılan 'Dolar kaç TL' sorusuyla başlayan videoda, 11,98 TL sonucu çıkıyor. Ardından doların yükselen fiyatları videoda yer alıyor.
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video, saadet partisi, twitter , recep tayyip erdoğan
Saadet Partisi'nden 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' paylaşımı 21:42 01.12.2021 (güncellendi: 21:49 01.12.2021)
Saadet Partisi sosyal medyadan 'Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım' başlıklı videolu bir paylaşım yaptı.
Saadet Partisi, resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım" ifadesi yer aldı.
Arama motoruna yazılan 'Dolar kaç TL' sorusuyla başlayan videoda, 11,98 TL sonucu çıkıyor. Ardından doların yükselen fiyatları videoda yer alıyor.