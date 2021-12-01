'Scholz, Merkel'in sabırlı çizgisini sürdürür ama Yeşillerin'in dış politikada tutumu kaygı verici'

"Ama her durumda solun sağı iktidara getirerek bir politik adım attığını görüyoruz. Gerhard Schröder ile Merkel arasında köklü bir fark yoktu. Scholz ile Schröder arasında da bir fark yok. Bunlar sosyal demokrasinin içinde ama açık biçimde sosyal demokrasinin sağında yer alanlar. Sosyal demokrasi ve sol bir sosyal demokrasi iddiası taşıyan son isim Oskar Lafontaine. Lafontaine, geçen hafta şunu söyledi: ‘Eğer Baerbock dışişleri bakanı olursa, bu büyük bir tehlikedir’ dedi. Bir süre sonra göreceğiz. Burada Kuzey Akım hattı var, Rusya’dan gelen hat. Ve Ukrayna ile ilgili öyle açıklamalar yapıyor ki Baerbock, milletin koltukları sallanmaya başladı. Baerbock son derece Amerikancı ve Rusya, Çin karşısında da daha saldırgan bir tarz içinde. Bu çok tehlikeli. Bunlar savaş rüzgarı ekmeye başladılar. Maas’ın dünkü açıklaması yine çok tehlikeliydi. Bu açıklamaları yapıyorlar ama arka plandan ne gelir, bunları tam bilmiyoruz. Bizi burada ilgilendiren mesele şu. Bugün politik olarak çok geriye çekilmiş de olsa Oskar Lafontaine’ın ‘Çok tehlikeli bir dışişleri bakanı geliyor’ anlamındaki açıklamasını ciddiye almak gerekir, böyle oynanmaz. Derin Almanya’dan, sanayiden çok ciddi tepkiler gelecektir. Rusya ve Çin’de Almanya’nın ciddi yatırımları var. Rusya ayrıca bu ülkeye iki kez çok pahalıya mal olmuş bir maceranın da adı. Türkiye ile ilişkilerinden farklı olarak Rusya ve Çin karşısında yaptıkları açıklamalarla arka plandan ne geleceğini ayrıca düşünmek lazım.”