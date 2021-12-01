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Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor
Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir 'CHP tabanının İYİ Parti’ye kaymasını önlemeye çalıştığını' ileri sürdü ve "Bu... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T09:33+0300
2021-12-01T09:33+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
ittifak
iyi parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi görüşlerinin, 'tezkereye evet diyen İYİ Parti’yi ve ulusalcı CHP’lileri rahatsız ettiğini' öne sürdü ve "CHP tabanı, partisine tepki gösterdiği zaman AK Parti veya MHP’ye geçemiyor ama aynı ittifak içinde gördüğü İYİ Parti’yi tercih ediyor. Kılıçdaroğlu bunun farkında. Bir süredir CHP tabanının İYİ Parti’ye kaymasını önlemeye çalışıyor. Bunu da İYİ Parti üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bence yanlış yapıyor. Çünkü bu tutum İYİ Parti’yi rahatsız ediyor. Bir de madem milli meselelerdeki duruşun nedeniyle CHP tabanı rahatsız oluyor, o zaman sen de duruşunu düzelt. Sorun kökten çözülsün" dedi.İYİ Parti'nin CHP ile eşit durumda olmak istediğini dile getiren Selvi, "CHP kendi tabanına, 'İYİ Parti’ye kaymayın, nasıl olsa aynı ittifak içindeyiz. Bu ittifakın lideri ve ağabeyi biziz' havasını vermeye çalışıyor. İYİ Parti ise CHP’nin 'ağabeylik' rolü oynamasından rahatsız. Küçük kardeş olmak istemiyor. Onun yerine eşit olmayı tercih ediyor. İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor" dedi.Selvi, "İYİ Parti’nin kendi konumunu, kimliğini korumasını doğru buluyorum. Çünkü ittifak kurulacağı ve cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman büyük ağabeyin dediği değil, eşit ortakların aldığı karar geçerli olmalı" düşüncesini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/erdogan-ben-faizin-yukseltilmesini-savunmadim-savunmayacagim-1051250439.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ittifak, iyi parti

Selvi: İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor

09:33 01.12.2021
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir 'CHP tabanının İYİ Parti’ye kaymasını önlemeye çalıştığını' ileri sürdü ve "Bu tutum İYİ Parti’yi rahatsız ediyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi görüşlerinin, 'tezkereye evet diyen İYİ Parti’yi ve ulusalcı CHP’lileri rahatsız ettiğini' öne sürdü ve "CHP tabanı, partisine tepki gösterdiği zaman AK Parti veya MHP’ye geçemiyor ama aynı ittifak içinde gördüğü İYİ Parti’yi tercih ediyor. Kılıçdaroğlu bunun farkında. Bir süredir CHP tabanının İYİ Parti’ye kaymasını önlemeye çalışıyor. Bunu da İYİ Parti üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bence yanlış yapıyor. Çünkü bu tutum İYİ Parti’yi rahatsız ediyor. Bir de madem milli meselelerdeki duruşun nedeniyle CHP tabanı rahatsız oluyor, o zaman sen de duruşunu düzelt. Sorun kökten çözülsün" dedi.
İYİ Parti'nin CHP ile eşit durumda olmak istediğini dile getiren Selvi, "CHP kendi tabanına, 'İYİ Parti’ye kaymayın, nasıl olsa aynı ittifak içindeyiz. Bu ittifakın lideri ve ağabeyi biziz' havasını vermeye çalışıyor. İYİ Parti ise CHP’nin 'ağabeylik' rolü oynamasından rahatsız. Küçük kardeş olmak istemiyor. Onun yerine eşit olmayı tercih ediyor. İYİ Parti, CHP’yi geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor" dedi.
Selvi, "İYİ Parti’nin kendi konumunu, kimliğini korumasını doğru buluyorum. Çünkü ittifak kurulacağı ve cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman büyük ağabeyin dediği değil, eşit ortakların aldığı karar geçerli olmalı" düşüncesini dile getirdi.
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