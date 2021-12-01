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https://tr.sputniknews.com/20211201/seren-serengil-4-5-ay-sonra-kemiklerim-kirilmaya-baslayacak-1051316749.html
Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak
Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, siroz tehlikesinden... 01.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-01T08:24+0300
2021-12-01T09:07+0300
yaşam
zayıflama
seren serengil
sendrom
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Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil, hızlı bir şekilde kilo kaybetmesine neden olan ameliyatı kabul etme nedenini açıklarken, canlı yayında sevenlerini üzen bir haber verdi.'Zayıflama hırsım bu noktaya getirdi'Dumping Sendromu nedeniyle zor günler geçiren Serengil'in açıklamaları şöyle:"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum."Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi."Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar.Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı.Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor.Son gittiğim doktor 'Bu durumu geriye döndürmemiz gerekiyor' dedi ama geriye döndürmekte çok zor şu anda, her şey çok zor. Bu ameliyatın hayati riski olduğunu söylediler.Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak ve zaten karaciğer yetmezliğinden siroz olacağım. Zaten ölüp beni kaybedeceksiniz. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum."
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zayıflama, seren serengil, sendrom

Seren Serengil: 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak

08:24 01.12.2021 (güncellendi: 09:07 01.12.2021)
© DHASeren Serengil
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
© DHA
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Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, siroz tehlikesinden bahsetti ve "Geri dönüşüm ameliyatını olsam risk var, olmasam kemiklerim kırılacak" dedi. İşte ünlü şarkıcının dağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi...
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil, hızlı bir şekilde kilo kaybetmesine neden olan ameliyatı kabul etme nedenini açıklarken, canlı yayında sevenlerini üzen bir haber verdi.

'Zayıflama hırsım bu noktaya getirdi'

Dumping Sendromu nedeniyle zor günler geçiren Serengil'in açıklamaları şöyle:
"Bazen çok önem verdiğimiz şeylerin gerçekten çok ciddi bir şey yaşadığımız zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Kilo takıntısı olan bir kızdım, çocukluğumdan beri kiloyu hiç sevmiyordum.
"Çocuk sahibi olmak istedim, yıllar içerisinde hormon tedavilerimi oldum. Şiştim şiştim, her seferinde çocuk sahibi olamadım. Çok büyük bir tramvaydı bunlar. Sonrasında bu zayıflama ve bir daha kilo almama hırsım beni bu geldiğim noktaya getirdi.

"Mide ameliyatı olmuştum, bunda bir problem yaşamadım. Ancak sonra yaptırdığım ameliyat çok agresif bir ameliyatmış. Meğer o ameliyatın en yapılmaması gerekeni yapılmış. Hani 250–300 kilolara çıkıyorsun da ölmek üzeresin, son çıkış olarak bu ameliyatı yapıyorlar.

Ben bu ameliyata gittiğimde, doktor bana uygulanabileceğini söyledi ama ben 70 kiloydum. Yani 70 kilo bir hastaya bu ameliyatın yapılmaması gerekiyormuş. Karaciğer yağlanmam vardı ama üst boyutta değildi. Bu ameliyatı olduktan iki ay sonra fenalaşmalarım başladı.

Çok yemek yiyorum ama neresi kesildiyse bağırsağımın, doktorumla asla konuşamadığım için ve videosunu bize vermediği için... Yemek yiyorum ama iyi enzimleri vücut almıyor. Yani ne yersem yiyeyim yaramıyor.

Son gittiğim doktor 'Bu durumu geriye döndürmemiz gerekiyor' dedi ama geriye döndürmekte çok zor şu anda, her şey çok zor. Bu ameliyatın hayati riski olduğunu söylediler.
Bu ameliyatı olmasam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak ve zaten karaciğer yetmezliğinden siroz olacağım. Zaten ölüp beni kaybedeceksiniz. Geri dönüşüm ameliyatını yapmak zorundayım. Hayat doluyum, iyileşmek istiyorum."
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